Tisza-csomag: hiába tagadják, régóta meg akarják szüntetni az egykulcsos adórendszert a Tisza Párt környékén mozgolódó közgazdászok

Szinte borítékolható, hogy egy esetleges kormányváltás esetén gyakorlatilag a legelső dolga lenne az újonnan felálló kabinetnek az adórendszer gyökeres átalakítása, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy kedden kiderült, a Tisza Párt visszahozná a 2010 előtt működő progresszív adózást Magyarországon. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje az eddigi egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolja. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.
Bár a Tisza Párt határozottan tagadta a dokumentum létezését, beszédes, hogy azok a politikusok és közgazdászok, akik az elmúlt bő évtizedben rendszeresen kritizálták a jelenlegi adórendszert, most mintha elnémultak volna. Bod Péter Ákos, a jegybank korábbi elnöke, akiről azt írta az Index, hogy az ő kezén is átment a dokumentum, a Mandinernek meglehetősen szűk szavúan nyilatkozott.
„Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem” – mondta a korábbi ipar és kereskedelmi miniszter, aki ugyan tagadta, hogy látta ezt a dokumentumot, azt viszont nem, hogy a párt gazdasági programjának megírásában részt venne.
Csakhogy Bod Péter Ákos már 2022-ben Márki-Zay Péter csapatában dolgozott az ellenzéki pártok gazdasági programjainak összefésülésében. Akkor a HVG-nek adott interjújában úgy nyilatkozott:
Teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról.
Bár nem derült ki, hogy ez pontosan mit takar, azonban nem ez volt az első alkalom, hogy támadta a magyar adórendszert az MNB korábbi elnöke. 2011 végén azt állította, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó nem érte el a célját, és vitatható a filozófiai alapja is, mivel a foglalkoztatás növeléséhez nem járult hozzá. (Mint köztudott, azóta minimum 800 ezerrel nőtt a munkahelyek száma). Pár hónappal később, 2022 tavaszán egyenesen azt javasolta, hogy a kormány növelje az szja-kulcsokat a költségvetési hiány megfékezése érdekében.
Hasonlóan vélekedik az adórendszerről a Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász, aki már márciusban azt mondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót is akar emelni– írja a Magyar Nemzet. A közgazdász régi kritikusa az Orbán-kormánynak, ezért sem volt meglepő, hogy az utóbbi időben rendszeres fellépője a Tisza-szigetek rendezvényeinek. Idén márciusban bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.
„A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – mondta Petschnig.
Az Index által bemutatott dokumentumban is előkerül a négygyermekes anyák szja-mentessége, amelyet a gazdasági kabinet tervei szerint felülvizsgálnának.
Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyarországon a Tisza Párt javaslata, ami már egy átlagkereseten élő munkavállalónak is több tízezer forinttal csökkentené a tiszta jövedelmét. A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat, mentőtiszteket érintené. Magyar Péter terve szerint az ő esetükben a havi jövedelem minimum 60 ezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra.
Mindent egybevéve van egy nagyobb probléma is többkulcsos adórendszerrel, nevezetesen, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszódott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és az adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerüléshez és a gazdaság feketedéséhez vezetett.
Az egykulcsos adórendszer legnagyobb előnye épp ebben rejlik, amellett, hogy megéri a munkavállalónak többet dolgoznia, a gazdaság kifehéredéséhez is érdemben hozzájárult. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke lapunknak arról beszélt, hogy a progresszív adózás felerősítheti a kivándorlást a kvalifikációhoz kötött munkakörökben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.