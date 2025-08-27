Szinte borítékolható, hogy egy esetleges kormányváltás esetén gyakorlatilag a legelső dolga lenne az újonnan felálló kabinetnek az adórendszer gyökeres átalakítása, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy kedden kiderült, a Tisza Párt visszahozná a 2010 előtt működő progresszív adózást Magyarországon. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje az eddigi egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolja. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.

Tisza-csomag: hiába tagadják, régóta meg akarják szüntetni az egykulcsos adórendszert a Tisza Párt környékén mozgolódó közgazdászok

Tisza-csomag: „teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról”

Bár a Tisza Párt határozottan tagadta a dokumentum létezését, beszédes, hogy azok a politikusok és közgazdászok, akik az elmúlt bő évtizedben rendszeresen kritizálták a jelenlegi adórendszert, most mintha elnémultak volna. Bod Péter Ákos, a jegybank korábbi elnöke, akiről azt írta az Index, hogy az ő kezén is átment a dokumentum, a Mandinernek meglehetősen szűk szavúan nyilatkozott.

„Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem” – mondta a korábbi ipar és kereskedelmi miniszter, aki ugyan tagadta, hogy látta ezt a dokumentumot, azt viszont nem, hogy a párt gazdasági programjának megírásában részt venne.

Csakhogy Bod Péter Ákos már 2022-ben Márki-Zay Péter csapatában dolgozott az ellenzéki pártok gazdasági programjainak összefésülésében. Akkor a HVG-nek adott interjújában úgy nyilatkozott:

Teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról.

Bár nem derült ki, hogy ez pontosan mit takar, azonban nem ez volt az első alkalom, hogy támadta a magyar adórendszert az MNB korábbi elnöke. 2011 végén azt állította, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó nem érte el a célját, és vitatható a filozófiai alapja is, mivel a foglalkoztatás növeléséhez nem járult hozzá. (Mint köztudott, azóta minimum 800 ezerrel nőtt a munkahelyek száma). Pár hónappal később, 2022 tavaszán egyenesen azt javasolta, hogy a kormány növelje az szja-kulcsokat a költségvetési hiány megfékezése érdekében.