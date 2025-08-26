Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt – állítja az Index egy a birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből.

Kiszivárgott dokumentum bizonyítja: háromkulcsos szja-t vezetne be a Tisza Párt – 33 százalékos lenne a legmagasabb adó / Fotó: Shutterstock

A lap azt írja, hogy a párt gazdasági kabinetjének tervei szerint

egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne.

Az Index birtokába került dokumentum feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek.

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.

A dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek,

míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

A cikk megjegyzi, hogy ez azt jelentené, hogy havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.

A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkezők is bekerülnének. Ide tartozik például az orvosok jelentős része, akiknek korábban megemelt jövedelmét jelentősen megadóztatná a Tisza Párt a mostanihoz képest.

A lap birtokába került dokumentum hitelességét a Tisza Párt gazdasági terveire rálátótöbb forrás is egybehangzóan megerősítették, hogy valóban többkulcsos szja bevezetésében gondolkoznak.

A dokumentum szerzői több helyen hangsúlyozzák, hogy a politikai kommunikációt hogyan érinthetik a terveik. „Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel” – fogalmaznak a dokumentum szerzői.