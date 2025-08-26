Deviza
Kiszivárgott dokumentum bizonyítja: háromkulcsos szja-t vezetne be a Tisza Párt – 33 százalékos lenne a legmagasabb adó

A Tisza Párt gazdasági kabinetje a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvel. Egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne.
VG
2025.08.26, 07:26
Frissítve: 2025.08.26, 08:01

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt – állítja az Index egy a birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből. 

forint, pénz, bankjegy, pénztárca, kölcsön, kamat, fizetés
Kiszivárgott dokumentum bizonyítja: háromkulcsos szja-t vezetne be a Tisza Párt – 33 százalékos lenne a legmagasabb adó / Fotó: Shutterstock

A lap azt írja, hogy a párt gazdasági kabinetjének tervei szerint 

egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne. 

Az Index birtokába került dokumentum feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek.

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.

A dokumentum szerint 

  • évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. 
  • Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek, 
  • míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

A cikk megjegyzi, hogy ez azt jelentené, hogy havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának. 

A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkezők is bekerülnének. Ide tartozik például az orvosok jelentős része, akiknek korábban megemelt jövedelmét jelentősen megadóztatná a Tisza Párt a mostanihoz képest.

A lap birtokába került dokumentum hitelességét a Tisza Párt gazdasági terveire rálátótöbb forrás is egybehangzóan megerősítették, hogy valóban többkulcsos szja bevezetésében gondolkoznak.

 A dokumentum szerzői több helyen hangsúlyozzák, hogy a politikai kommunikációt hogyan érinthetik a terveik. „Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel” – fogalmaznak a dokumentum szerzői. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a kormány közölte:  elkötelezett a munkahelyek megvédésére, ezért nyitott arra a javaslatra, hogy csökkentse a szociális hozzájárulási adó mértékét, és ne bővítse a vendégmunkások számát. 

A kormány így tárgyalni fog ezekről. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentette, hogy megvédik az ipart és a minimálbér-emelést is: nemcsak hogy végrehajtják Európa legnagyobb adócsökkentését, de növelik a béreket is.

