Hatalmas vonatbaleset történt a magyar határ közvetlen közelében: több mint húsz ember sérült meg – mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Borzalmas vonatbalesettel kezdődött a hét Szlovákiában. Október 13-án, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turnou), a községben található alagút előtt. A baleset oka egyelőre ismeretlen, a szlovák rendőrség nyomozást indított – adta hírül az Új Szó felvidéki magyar hírportál.

Rozsnyó közelében történt a vonatbaleset / Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook

A lap szerint a károk mértékéről és az incidens pontos körülményeiről egyelőre nincsenek információk, a hatóságok vizsgálja a balesetet.

A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat közleménye szerint legalább húsz ember megsérült a balesetben. A helyszínre több egységet – köztük öt rohamkocsit és egy mentőhelikoptert is – riasztottak.

„Az utasok fokozatosan hagyják el a vonatokat. Kollégáink biztosították a helyszín környékét, koordinálják a mentősök és tűzoltók munkáját, eligazítják az embereket” – számolt be róla közösségi oldalán a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság.

Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook

Ezt tudni eddig a szlovákiai vonatbalesetről

Az állami tulajdonban lévő Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Bacek elmondta, hogy a baleset délelőtt 10 óra előtt néhány perccel történt, éppen azon a helyen, ahol a sínpárok egyvágányú pályává válnak. „Az ütközéshez vezető okokat még vizsgáljuk. Jelenleg az utasok és a vonatokon dolgozó alkalmazottak mentésével és evakuálásával foglalkozunk” – közölte Bacek.

A ZSSK egyébként idén májusban indított nagyszabású munkaerő-toborzási kampányt Szlovákiában. A közlekedési vállalat honlapján található felhívás szerint főleg mozdonyvezetőket, kalauzokat, lakatosokat és járműszerelőket keresnek.