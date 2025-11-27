Deviza
felsőoktatás
Hankó Balázs
Európai Unió

Bejelentette a miniszter: Magyarország megvétózta az Európai Unió döntését, ellenállást szervezett Brüsszelben – „Nem adták meg a jogos jussunkat”

Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és világossá tette, hogy amíg a magyar egyetemisták nem kapják meg az Erasmus-programban való részvételhez járó jogosultságukat, nem fogja támogatni a stratégiát.
VG/MTI
2025.11.27, 19:39
Frissítve: 2025.11.27, 19:53

Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és egyértelművé tette, hogy ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg a jogos jussuknak számító Erasmus-programot, addig nincs következő uniós felsőoktatási stratégia – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Brüsszelben csütörtökön.

HANKÓ Balázs Bejelentette a miniszter: Magyarország megvétózta az Európai Unió felsőoktatási stratégiáját
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter / Fotó: Hatházi Tamás, MTI

A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta: az Európai Bizottság ahelyett, hogy a magyar egyetemistáknak megadta volna a jogos jussukat az Erasmus kapcsán, negligálta a magyar álláspontot.

Egyértelművé tettem, hogy a magyar egyetemisták vagy megkapják az Erasmust, vagy ha ez nincs benne, akkor nem támogatjuk a stratégiát. Nem támogattuk, megvétóztuk

– fogalmazott. A dokumentum egyebek mellett nemet mond a magyar egyetemistákra, és igent mond például az afrikaiakra. Tájékoztatása szerint a tanácsülés másik csatája az Erasmus-rendelet körül alakult ki, amellyel kapcsolatban Magyarország ellenállást szervezett, mert – mint magyarázta – az Európai Bizottság (EB) meg akarja csonkítani a nemzeti hatásköröket az Erasmus-programban.

Brüsszel el akarja venni a pénzügyi forrásokat az adott országoktól, meg akarja határozni, hogy az Erasmus-források mire, illetve milyen szakmai programokra használhatók föl, valamint az úgynevezett nemzeti irodák esetében nem az adott nemzet jelölhetne vezetőt, hanem Brüsszel – magyarázta.

A miniszter közölte: a jól szervezett ellenállásnak köszönhetően mindhárom pontot visszautasították az oktatási miniszterek. Ezzel a nemzeti hatáskör az Erasmus kapcsán az adott országoknak megmaradt – fejtette ki Hankó Balázs, majd úgy fogalmazott: ebben sokat segítettek a tagországoknak, megszervezték az ellenállást, ideje, hogy ők is visszasegítsenek minket, és a jogos jussát a magyar diákoknak megadják.

Hozzátette: Brüsszel 240 ezer magyar egyetemista és magyar kutató és oktató alapvető oktatási jogát sérti meg. Ideje jogállamisági eljárást indítani az uniós bizottsággal szemben. Leszögezte: addig nincs uniós felsőoktatási és oktatási stratégia, ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg az Erasmust.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
