Készülnek a kiviteli tervek az M7-es autópálya bővítéséhez

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (MKIF) kapott tájékoztatás szerint az M7-es autópálya fejlesztése az engedélyezési tervfázisnál tart: a projekt már rendelkezik az érvényes építési és környezetvédelmi engedélyekkel, jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik – írja az Origo.

Már épül egy új híd az M7-es autópálya fölött, Velence mellett / Fotó: MKIF

A kormány még egy 2012-es kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánította az M7-es autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti szakaszának 2-szer 3 sávosra bővítését, amelynek gazdája a magyar gyorsforgalmi hálózat működtetését és fejlesztési feladatait ellátó MKIF.

Elengedhetetlenné vált az M7-es autópálya bővítése

A beruházásra azért van szükség, mert a nyári hónapokban állandók a torlódások Budapest és a Balaton között. Annak ellenére, hogy a főváros felé megépült korábban a három sáv, a dugók így is egyre gyakoribbak. Ezt a forgalomszámlálási adatok is alátámasztják, Székesfehérvárig az átlagos napi gépjárműszám az elmúlt években rendre 50 ezer körül alakult, ezzel az ország egyik legzsúfoltabb autópályájává vált az M7-es.

Az autósztráda fejlesztése a Koncessziós Szerződésben vállaltaknak megfelelően 2027. szeptember 1-jével kezdődik, és 2031. augusztus 31-ig, tehát négy évig tart majd.

A beruházás a 16+249 kilométerszelvénynél kezdődik és a 90+603-nál ér véget. Ám nem lesz végig háromsávos a pálya:

míg a 16+249 és a 70+500-es szelvény között, az M0–Szabadbattyán közti szakaszon 2-szer 3+ITS sávot építenek,

addig a 70+500-es szelvény és a 90+603 szelvény között, a Szabadbattyán–Balatonvilágos közti szakasz esetében 2-szer 2+ITS sáv kialakítását tervezik.

Az ITS intelligens leállósávok (Intelligent Transport System, magyarul intelligens közlekedési rendszer) olyan rugalmas, digitálisan vezérelt üzemi sávok, amelyek szükség – például baleset, útkarbantartás esetén vagy a hétvégi forgalmi csúcs idején – megnyithatók a forgalom számára.

A beruházás részeként, az M7-esen végig új közlekedésirányítási és digitális felügyeleti rendszert építenek ki, amely valós időben figyeli a forgalmat, és szükség esetén automatikusan beavatkozik. További részleteket itt olvashat a fejlesztésről.