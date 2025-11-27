Hadrendbe áll a britek lézerágyúja: fillérekért semmisíti meg a drónokat a szuperfegyver, kilométeres távolságból is kíméletlenül hatékony - új korszakot hozhat el a fejlesztés

Az első tesztek ígéretesek: a DragonFire sikeresen semmisített meg 650 kilométeres sebességgel repülő drónokat a skóciai Hebridák lőtéren. A gyártó már alá is írt egy 413 millió dolláros szerződést, a Királyi Haditengerészet Type 45-ös rombolóin 2027-ben rendszeresítik a DragonFire-t.

Hadrendbe áll a DragonFire / Fotó: Israel Defence Ministry

A Védelmi Minisztérium szerint a DragonFire most először követett és fogott el drónokat, a rendszer üzemeltetése olcsó: egy lövés mindössze 13 dollárba kerül. Emellett

a DragonFire képes egy kilométeres távolságból egy egyfontos érmét eltalálni.

A szerződés új munkahelyeket is teremt: közel 600 magas képzettséget igénylő álláshelyet biztosít Angliában és Skóciában. A rendszert gyorsított beszerzéssel mindössze egy rombolóra telepítik, öt évvel a tervezett hadrendbe állítás előtt.

Az innováció élvonalába helyezi a lézerrendszer a Királyi Haditengerészetet, és csúcstechnológiás védelmi képességeket biztosít az Egyesült Királyság és szövetségesei védelmére

– nyilatkozta Luke Pollard parlamenti képviselő, a védelmi készültségért és iparért felelős miniszter.

Megsemmisítő megoldás

A rendszert „hard-kill” megoldásként írják le, amely költséghatékony

alternatívát kínál a hagyományos légvédelmi rakétákkal szemben, ugyanis azok egy-egy bevetése jellemzően több százezer fontba kerül.

A DragonFire hatékonysága a folyamatos energiaellátástól és a pontos követéstől függ, mivel a fegyver közvetlen rálátást igényel, és érzékeny a légköri interferenciára. A minisztérium nem hozta nyilvánosságra a maximális hatótávolságot, sem a lézer kimenő teljesítményét a tesztfázisban.

Az Egyesült Királyság korábban már tesztelt egy járműre szerelt rádiófrekvenciás irányított energiájú fegyvert rajok megzavarására, valamint egy Wolfhound nevű földi telepítésű nagy energiájú lézerdemonstrátort, amely tavaly 100 százalékos sikerarányt mutatott a tereppróbákon. A DragonFire hajóról történő alkalmazását a nagyobb sebességű légi célpontok megsemmisítésére tervezték, ahol a másik két rendszer mobilitása és széles hatósugara kevésbé alkalmazható.