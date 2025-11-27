Most mutatták meg először Magyarország új négysávos gyorsforgalmi útját: két régiót kötnek össze vele – itt hasítja majd át a Tiszántúlt

Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára Mezőberénybe látogatott a Tervezési Fórum keretében, ahol a Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti 2-szer 2 sávos közúti gyorsforgalmi kapcsolat fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások kerültek a középpontba. A fórumon bemutatták a projekt előrehaladását és terveit a helyi képviselő-testület tagjainak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mindez a Tiszántúl szempontjából bír nagy jelentőséggel.

Tiszántúl: itt hasítja majd át a vadonatúj 2-szer 2 sávos gyorsforgalmi / Fotó: Szarvas Ádám / Építési és Közlekedési Minisztérium, Facebook

Pántya József elmondta, hogy a fejlesztés célja egy külső közúti gyűrű Tiszántúlon belüli szakaszának létrehozása, amely a Szeged–Debrecen-tengelyt köti össze, tágabb értelemben pedig

a dél-alföldi és észak-alföldi térség közötti 2-szer 2 sávos, emelt sebességű közúti kapcsolatot teremti meg.

A beruházás jelentősen javítja és gyorsítja a térség közúti közlekedését.

A mostani egyeztetések fontos mérföldkövet jelentenek a következő tervezési fázisok előkészítésében, és biztosítják, hogy a beruházás a helyi igényekkel összhangban valósulhasson meg. A cél változatlan: egy hosszú távon fenntartható, a térség egészét szolgáló közúti infrastruktúra létrehozása.

Négysávos autópályával kötik össze a két magyar nagyvárost

Októberben számoltunk be arról, hogy gőzerővel zajlik az M47-es tervezése: a Berettyóújfalu–Körösladány közötti szakasz kétszer két sávra bővítésének előkészítése kapcsán Szeghalmon zajlott egyeztetés a nyomvonalról a gazdákkal. Az M47-es projektje egyébként majdnem napra pontosan egy éve is kiemelt téma volt Békéscsabán, amikor Lázár János ott járt.

Akkor arról beszélt, hogy Békéscsaba nem lehet B kategóriás város, és nem szorulhat be Debrecen és Szeged közé. Ezen a ponton jelentette be az új út építését, az M47-es négysávosítását. Arról is egyezség született, hogy amikor ezt megkezdik, valamikor 2026–2027-ben, akkor először

Békéscsaba és Szeghalom között indul a bővítés, majd a második etapban Szeghalom és Berettyóújfalu között.

Októberben Lázár János új részleteket árult el. Az építési és közlekedési miniszter felidézte, hogy 2022-ben az volt a személyes célkitűzése, azért ment a kormányba, hogy áttörést érjen el a 47-es négysávosításában. Az M44-esét akkor már elrendelték, de az M47-esét még nem.