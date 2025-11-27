Váratlanul megkegyelmezett az orosz olajnak Európa egyik legnagyobb gazdasága: mégis engedi a kereskedést vele – ez az új határidő

London három hónapra feloldotta a Lukoil International körüli pénzügyi korlátokat: 2026. február 26-ig engedélyezett minden tranzakció a vállalat nemzetközi érdekeltségeivel. A brit kormány döntése időt ad a szankciók alatt vergődő orosz olajcégnek, amely október óta intenzíven próbál vevőt találni globális portfóliójára.

A brit kormány átmeneti engedélyt adott a Lukoil nemzetközi ügyleteire, így február 26-ig folytatódhatnak a kifizetések és szerződések/ Fotó: Ioana Moldovan

A brit kormány honlapján csütörtökön megjelent licenc lehetővé teszi, hogy a Lukoil International GmbH-val és annak leányvállalataival kapcsolatos kifizetéseket teljesítsék vagy fogadják – akár meglévő, akár frissen kötött szerződések alapján.

A döntés azért is fontos, mert London október közepén szankcionálta a Lukoilt, az USA pedig ugyanebben az időszakban a vállalatot felvette az SDN-listára, gyakorlatilag befagyasztva minden nemzetközi mozgásterét.

A büntetőintézkedések bevezetése után a Lukoil kétségbeesett vevőkeresésbe kezdett a Lukoil International külföldi vagyoncsomagjára. Október 30-án bejelentették, hogy elfogadták a Gunvor ajánlatát – csakhogy az amerikai pénzügyminisztérium megtagadta a jóváhagyást, így a kereskedőcég visszalépett.

Ezután viszont valóságos licit alakult ki: a médiában felmerült a Chevron és az ExxonMobil neve, az abu-dzabi állami ADNOC, a Carlyle, az IHC, valamint Todd Boehly és emirátusi befektetőtársai is.

Az Interfax szerint a külföldi eszközök értékesítésére az OFAC december 13-ig érvényes engedélyt adott, de külön figyelmeztetett: bármikor visszavonhatja, ha nem lát valódi előrehaladást az üzlet tető alá hozásában.

Nemzetközi nyomás alatt sem törik meg a Lukoil

Az orosz olajvállalat globális portfóliója jelentős: Azerbajdzsántól Irakig, Egyiptomtól Mexikóig tucatnyi országban van jelen, közel 2 500 benzinkúttal, valamint bolgár, román és holland finomítókkal. 2024 végén a nemzetközi projektek bizonyított olaj- és gázkészlete elérte az 1 billió 345 millió hordó olajegyenértéket.

A tavalyi kitermelés 3,9 millió tonna olajat és 16,2 milliárd köbméter gázt tett ki, míg az európai finomítói volumen 13,5 millió tonna volt – 18 százalékkal kevesebb, az ISAB finomító 2023-as eladása miatt.