Végleg eldőlt, felvásárolja-e az MVM az E.ON-t: Románia rácsapta az ajtót Magyarországra – hoppon maradtak a németek

A román Legfőbb Védelmi Tanács végleg nemet mondott arra a tranzakcióra, amelynek révén az MVM megszerezhette volna az E.ON romániai érdekeltségeit. A bukaresti kormány 60 napon belül értesíti a magyar vállalatot a döntésről, de már nincs miről tárgyalni: az MVM korábban bejelentette, eláll az üzlettől. A vétóval egy több hónapos, politikailag is terhelt ügy zárult le – a háttérben pedig az a magyar-orosz energetikai viszony is szerepet játszott.

A bukaresti Legfőbb Védelmi Tanács végleg megakadályozta, hogy az MVM átvegye az E.ON romániai érdekeltségeit / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A maszol.ro értesülései alapján a román Legfőbb Védelmi Tanács (CSAT) hivatalosan is elutasította azt a felvásárlást, amelynek eredményeként az MVM Zrt. megszerezhette volna az E.ON két romániai leányvállalatát. A román kormánynak 60 napja van tájékoztatni a magyar vállalatot, hogy nem kap engedélyt a tranzakcióra, bár ez már csupán formaság:

az MVM korábban bejelentette, hogy eláll az üzlettől, így nem kér bírósági felülvizsgálatot sem.

A tranzakció elbukását nem először jelezték román hatóságok. Augusztusban a külföldi befektetéseket vizsgáló CEISD is kedvezőtlen véleményt adott a magyar felvásárlásról, de a végső döntést a CSAT hozta meg. A román Energiaügyi Minisztérium szintén ellenezte az MVM belépését, elsősorban Magyarország és Oroszország szoros energetikai együttműködésére hivatkozva.

Az ügylet tétje jelentős volt: az E.ON a román energiaszektor egyik legnagyobb szereplője, 3,4 millió ügyféllel a gáz- és áramszolgáltatásban egyaránt. A német tulajdonos az E.ON Energie Romania és az E.ON Asist Complet értékesítését tervezte. A felek nem hozták nyilvánosságra a vételárat, de piaci becslések szerint az MVM 200–210 millió eurót fizetett volna a csomagért.

A döntéssel végleg lezárult egy olyan akvizíció esélye, amely regionálisan is új szintre emelte volna a magyar energiacég jelenlétét Romániában.

Az MVM nem tetszik, az orosz gázéhség megmarad

Románia azért fenyegette blokkolással a MVM romániai terjeszkedését, mert attól tartott, hogy az üzlet a magyar cég orosz gázimportja révén megnövelheti az orosz energetikai befolyást. Ugyanakkor Románia mégis hajlandó további orosz gázt behozni, Törökországon keresztül, így a félelmek és a gyakorlat ellentétben állnak egymással.