Óriási pofon fenyegeti az Apple-t: több ezermilliárd forint értékű bírsággal kell szembenézniük – egy teljes negyedévnyi profit menne a kukába
Új szakaszába lépett az indiai versenyjogi vita az Apple és a helyi hatóságok között, miután az amerikai technológiai vállalat a delhi bírósághoz fordult, hogy megtámadja az ország tavaly módosított büntetési szabályait. Az ügy tétje rendkívül nagy: a jelenlegi rendelkezések alapján az Apple akár 38 milliárd dolláros (kb. 13 700 milliárd forintos) bírsággal is szembesülhetne, mivel India immár a globális árbevételt veszi alapul a versenyjogi büntetések kiszámításához. A vállalat szerint ez alkotmányellenes, aránytalan és jogbiztonsági szempontból is aggályos.
A versenyhatóság, a Competition Commission of India (CCI) 2024-ben fogadta el azt a módosítást, amely először tette lehetővé, hogy a büntetések meghatározásánál ne csupán az indiai, hanem a nemzetközi árbevételt vegyék figyelembe. A Reuters beszámolója szerint a lépés célja az volt, hogy a nagy technológiai cégek számára visszatartó erőt jelentsen a versenyjogi szabályok megsértése.
Ez a szigorú szabályozás már közelít az európai uniós gyakorlathoz, ahol szintén a globális árbevétel 10 százalékáig szabható ki bírság.
A vita hátterében a 2022 óta húzódó eljárás áll, melyet a Tinder anyavállalata, a Match Group és több indiai startup indított az Apple ellen az alkalmazáspiaci feltételek miatt. A vizsgálat előzetes jelentése szerint az Apple „visszaélésszerűen” korlátozta az iOS-alkalmazások fizetési lehetőségeit azzal, hogy nem engedte külső fizetési szolgáltatók használatát, miközben az in-app vásárlások után akár 30 százalékos díjat számolt fel. Az Apple ezt következetesen tagadta, a CCI pedig még nem hozott végleges döntést.
Az Apple védekezik, de lehet, hogy ez nem lesz elég
A most benyújtott, 545 oldalas bírósági beadvány azonban nem a konkrét versenyjogi ügyre fókuszál, hanem a büntetésre vonatkozó jogszabályi alapot támadja.
Az Apple azzal érvel, hogy az új törvényt a CCI már egy korábbi, tíz évvel ezelőtti ügyben is visszamenőleg alkalmazta, ami komoly jogbizonytalanságot okoz.
A cég szerint ezért „nem maradt más választás”, mint alkotmányossági kifogással élni, mielőtt hasonló módon rájuk is kivetnék a bírságot.
A vállalat példát is hoz arra, miért tartja aránytalannak a globális árbevétel alapul vételét: érvelése szerint olyan helyzet állhat elő, mintha egy játékokkal foglalkozó üzlet jogsértése miatt a mellette működő, teljesen különálló írószerbolt teljes forgalma után számítanák ki a büntetést. „Aránytalan és igazságtalan” – áll a beadványban.
Indiai versenyjogi szakértők azonban kétlik, hogy a bíróság könnyen felülírná a jogalkotói akaratot. Gautam Shahi, a Dua Associates versenyjogi partnere szerint az új törvény „kifejezetten egyértelmű”, és a CCI jogosult globális árbevételt figyelembe venni. Úgy véli, nehéz lesz meggyőzni a bíróságot a szabályozás megsemmisítéséről.
Az Apple azzal is érvel, hogy az indiai piacon jóval kisebb szereplő, mint a versenytársa, a Google Android rendszere,
amely a helyi okostelefonpiac domináns platformja. A Counterpoint Research adatai szerint ugyanakkor az Apple készülékbázisa Indiában az elmúlt öt évben négyszeresére nőtt, így a hatóságok egyre nagyobb súlyú szereplőként tekintenek rá.
A december 3-án esedékes meghallgatás fontos mérföldkő lehet az indiai versenyjogi gyakorlat jövője szempontjából. Ha a bíróság elutasítja az Apple beadványát, a globálisárbevétel-alapú büntetés modellje megszilárdulhat az országban – ami alapvetően formálhatja át a világ egyik legfontosabb technológiai piacán működő nagyvállalatok kockázatait és stratégiáját.
