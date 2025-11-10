Deviza
A VEKE kiborult azon, hogy villamost teszteltek a fogaskerekű vonalán – az egyesület szerint a BKV szórja a pénzt

A VEKE közlése szerint 2019-ben elkészült a fogaskerekű teljes rekonstrukciójának terve, a kiviteli terv szintjéig. Ez összesen 333 millió forintjába került a budapestieknek.
VG
2025.11.10, 08:19
Frissítve: 2025.11.10, 08:26

A BKV a közelmúltban rendhagyó próbajáratot tartott a budai fogaskerekű vonalán, ahol műszaki szakemberek egy Tátra villamossal adhéziós (fogasléc nélküli) üzemet teszteltek.

A VEKE kiborult azon, hogy villamost teszteltek a fogaskerekű vonalán / Fotó: BKV Zrt. / Facebook

A cél a jövőbeli rekonstrukció előkészítése és annak vizsgálata, hogy a hegyvidéki pályán működőképes lehet-e a fogasléc nélküli meghajtás.

A BKV közlése szerint az 1874-ben átadott budai fogaskerekű vasút a főváros egyik ikonikus közlekedési eszköze. Műszaki állapota miatt időszerű a pálya és a járműpark megújítása. A BKV ezért olyan alternatív megoldásokat keres, amelyekkel a vasútüzem biztonságos, korszerű és gazdaságos formában tartható fenn.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint azonban ez a tesztelés inkább kommunikációs fogás, mint valódi előrelépés. 

Az egyesület szerint 2019-re már elkészült a fogaskerekű teljes rekonstrukciós terve kiviteli szintig, 333 millió forintért. A VEKE hozzáteszi, hogy ezeket a terveket a BKV és a városvezetés elvetette, miközben műszakilag megvalósíthatók voltak.

Több milliárd forintot költöttek különböző, a projekthez kapcsolódó fejlesztésekre és tanulmányokra (például járműprototípusok, berendezések), amelyek eredménye nem látható. A VEKE hűtlen kezelés gyanúját is megemlíti.

Arról is írnak, hogy az adhéziós meghajtás kipróbálása önmagában nem oldja meg a fogaskerekű fő problémáit – az elöregedett pályát, áramellátást, biztosítóberendezést, hidakat és járműveket így is teljesen fel kellene újítani.

Közlekedési egyesület szerint a BKV és a városvezetés szakmai és gazdasági szempontból is rosszul kezeli a helyzetet, és 

a jelenlegi kísérletezés csupán újabb költségeket termel érdemi eredmény nélkül.

