Figyelem! Közkedvelt halat vonnak ki a forgalomból, baktériummal szennyezett

Minőségi kifogása van a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak egy lazacfilével és mungóbabbal.
Andor Attila
2025.11.04, 13:08
Frissítve: 2025.11.04, 13:56

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.

A fogyasztóvédelem által kifogásolt lazacfilé / fotó:NKFH

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. „A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi” – áll az NKFH közleményében. 

Növényvédő szer a mungóbabban

Az Európai Unió Riasztási és Együttműködési Hálózatán (ACN) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során

határértéket meghaladó mennyiségben növényvédőszer-tartalmat mutattak ki a Thaiföldről származó mungóbab termékben.

A termékből egy holland forgalmazón keresztül több magyar vállalkozás részére szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. 
Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék: Mung beans/ Mungóbab
• Márka: GOLDEN CHEF
• Kiszerelés: 400 g
• MMI: 10/04/2027
• Cikkszám: 4640
• Gyártó: Oriental Food Co.,LTD. (Thaiföld)
• Importőr: Asia Express Food (Hollandia)

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek.

