Fosztogatják a Spar és a Tesco üzleteit – a boltoknak már mindenre fel kell készülniük

Nap mint nap számos lopás történik a hazai áruházakban. A Beol megkeresett a nagy magyarországi élelmiszer-üzletláncok közül néhányat, ők hogyan védekeznek a bűncselekmények ellen, és mik lehetnek a bolti lopások következményei.

Több üzletlánc szerezett bolti lopásokról beszélt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság (illusztráció)

A Spar szerint manapság szervezett keretek között történnek a bolti lopások

A Spar Magyarország kommunikációs vezetője, Maczelka Márk a lap megkeresésére azt írta, hogy a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet az üzletekben elkövetett lopások és lopási kísérletek folyamatosan növekvő számában is megmutatkozik. Mint fogalmazott, ezek kapcsán egyre kevésbé beszélhetünk egyszerű élelmiszerlopásról.

A hangsúly áthelyeződött a szervezett, sorozatos, megrendelésre, tovább értékesítési céllal történő eltulajdonításra. Az üzleteinkbe nem vásárlási szándékkal érkező személyek célzottan készítenek össze „csomagokat” és kísérlik meg azok eltulajdonítását

– részletezte.

Kiemelte, hogy

az égetett szeszek,

az édességek,

de a vegyi áru termékek is

a lopásérzékenyebb termékek kategóriájába sorolhatók. Üzleteik azonban hosszú ideje rendelkeznek vagyonvédelmi biztonsági kamerarendszerekkel. Az esetek túlnyomó többségében az elkövetőkről jó minőségű kamerafelvétel készül, amely a rendőrség munkáját támogatja a feljelentést követő nyomozás és eljárás ideje alatt.

A Tesco újabb és újabb technikai megoldásokat vezet be a lopások ellen

A Tesco sajtóosztálya a lappal közölte, hogy a cég vagyonvédelmi rendszere fejlett, számos módon védik értékeiket. Hangsúlyozták, az önkiszolgáló kasszákon arányaiban nem nagyobb a csalások száma, azok technikájáról ugyanakkor nem áll módjukban információt megosztani.

Megjegyezték, hogy az előforduló lopások és visszaélések csökkentése érdekében újabb és újabb technikai megoldásokat vezetnek be. Így például blokkal működő kiengedő kapukat telepítettek az önkiszolgáló kasszáikhoz, ahol csak blokk ellenében tudják vásárlóik elhagyni áruházaik területét.

Hozzátették, hogy a technikai megoldások bevezetésénél ugyanakkor mindig mérlegelik azt is, hogy vásárlóiknak a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák.