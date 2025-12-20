OTP-részvények rendkívüli vásárlása: ez lehet a magyarázat a 27 milliárdos üzletre – nem véletlen az időzítés
Ahogy arról pénteken a Világgazdaság beszámolt, hatalmas forgalomba emelkedett a BUX. A blue chipek közül csak a Mol zárt lejjebb, az OTP viszont szenzációs új csúcson búcsúzott a kereskedéstől.
Egészen pontosan az történt, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 52,9 milliárd forintos forgalom mellett folyt a kereskedés, aminek eredményeként a BUX 0,8 százalékkal, 110 406 pontra emelkedett.
Persze, sok minden is történt aznap. Péntekre időzítette ünnepélyes becsengetését a pesti börzén
- az MBH Bank
- és az STRT Holding is.
A bank az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amelyben csaknem 12 ezer befektető vett részt. A kibocsátás során bevont tőke megközelítette a 67,8 milliárd forintot.
Az STRT pedig az év egyetlen elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) zárta sikeresen, egyúttal az Xtend-piacról a Standard kategóriába lépett előre a BÉT-en.
A nap sztárrészvénye azonban új rekordjának köszönhetően vitathatatlanul az OTP volt.
OTP-részvények rendkívüli vásárlása: nem lehet véletlen az időzítés
Az OTP részvényei – melyeket közel 39 milliárd forintos értékben adták-vették – 1,3 százalékkal, fantasztikus új rekordra,
35 300 forintra erősödtek.
A bankpapír eddigi rekordértéke 34 940 forint volt, amelyet most a befektetők átadtak a múltnak. Ahogy arra a Portfólió először felhívta a figyelmet, a kereskedési idő végén, sőt, a hivatalos kereskedési idő után jegyeztek be egy elképesztően nagy volumenű tranzakciót: valaki 756 666 darab részvényt vásárolt mintegy 26,7 milliárd forint értékben.
A Budapesti Értéktőzsde adatai szerint a bankrészvények teljes pénteki forgalma 1 101 691 darab volt, vagyis ennek az utolsó pillanatban a háromnegyedét kötötték le.
A vétel természetesen az árfolyamon is meglátszott, ennek köszönhetően került új történelmi zárócsúcsra az OTP. A döbbenetes üzlet természetesen alaposan megmozgatta a fantáziákat. Alapvetően két kérdésre keresik az érdeklődök a választ:
- ki a vásárló
- és mi magyarázza az extrém tranzakciót?
Előbbire aligha lesz válasz, az illető kilétét ugyanis nem hozzák nyilvánosságra, utóbbiról viszont már lehet spekulálni és adja is magát egy kézenfekvő megoldás.
Erre a péntekre esett ugyanis az úgynevezett boszorkányszombat (németül: Hexensabbat, angolul: Triple Witching), amely minden negyedév utolsó hónapjának harmadik péntekén, akkor is a kereskedés utolsó szakaszában köszönt be. Éppen akkor, amikor a rendkívüli OTP-részvényvásárlás is végbement.
Ebben az időszakban különböző határidős ügyletek és opciós szerződések határideje egyszerre jár le. Az ekkor kialakult árfolyam döntő jelentőségű az ügyletek elszámolása szempontjából,
ezért a profi kereskedők jellemzően óriási tőzsdei forgalommal igyekeznek beállítani a nekik kedvező kurzust.
Hogy valóban ez magyarázza-e történteket, azt biztosra persze nem lehet mondani. Mindenesetre logikusnak tűnik összekötni a Hexensabbat napját a szokatlan vásárlással és talán ténylegesen is köze lehetett a kettőnek egymáshoz.
