OTP-részvények rendkívüli vásárlása: ez lehet a magyarázat a 27 milliárdos üzletre – nem véletlen az időzítés

Ahogy arról pénteken a Világgazdaság beszámolt, hatalmas forgalomba emelkedett a BUX. A blue chipek közül csak a Mol zárt lejjebb, az OTP viszont szenzációs új csúcson búcsúzott a kereskedéstől.

OTP-részvények rendkívüli vásárlása: nem véletlen, ami történt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egészen pontosan az történt, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 52,9 milliárd forintos forgalom mellett folyt a kereskedés, aminek eredményeként a BUX 0,8 százalékkal, 110 406 pontra emelkedett.

Persze, sok minden is történt aznap. Péntekre időzítette ünnepélyes becsengetését a pesti börzén

az MBH Bank

és az STRT Holding is.

A bank az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amelyben csaknem 12 ezer befektető vett részt. A kibocsátás során bevont tőke megközelítette a 67,8 milliárd forintot.

Az STRT pedig az év egyetlen elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) zárta sikeresen, egyúttal az Xtend-piacról a Standard kategóriába lépett előre a BÉT-en.

A nap sztárrészvénye azonban új rekordjának köszönhetően vitathatatlanul az OTP volt.

OTP-részvények rendkívüli vásárlása: nem lehet véletlen az időzítés

Az OTP részvényei – melyeket közel 39 milliárd forintos értékben adták-vették – 1,3 százalékkal, fantasztikus új rekordra,

35 300 forintra erősödtek.

A bankpapír eddigi rekordértéke 34 940 forint volt, amelyet most a befektetők átadtak a múltnak. Ahogy arra a Portfólió először felhívta a figyelmet, a kereskedési idő végén, sőt, a hivatalos kereskedési idő után jegyeztek be egy elképesztően nagy volumenű tranzakciót: valaki 756 666 darab részvényt vásárolt mintegy 26,7 milliárd forint értékben.

A Budapesti Értéktőzsde adatai szerint a bankrészvények teljes pénteki forgalma 1 101 691 darab volt, vagyis ennek az utolsó pillanatban a háromnegyedét kötötték le.

A vétel természetesen az árfolyamon is meglátszott, ennek köszönhetően került új történelmi zárócsúcsra az OTP. A döbbenetes üzlet természetesen alaposan megmozgatta a fantáziákat. Alapvetően két kérdésre keresik az érdeklődök a választ:

ki a vásárló és mi magyarázza az extrém tranzakciót?

Előbbire aligha lesz válasz, az illető kilétét ugyanis nem hozzák nyilvánosságra, utóbbiról viszont már lehet spekulálni és adja is magát egy kézenfekvő megoldás.