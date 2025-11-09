Deviza
Forgalomkorlátozás jön az M5 autópályán - itt érdemes figyelni

Burkolatfelújítási munkálatok miatt korlátozások lesznek az M5-ös autópályán, a soroksári csomópont környezetében – figyelmeztetett a Magyar Közút.
VG
2025.11.09, 12:48
Frissítve: 2025.11.09, 13:18

Burkolatfelújítási munkák miatt 2025. november 10. (hétfő) reggeltől előreláthatólag 2025. november 21. estig az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 14. jelű soroksári csomópontot megelőzően egy szakaszon lezárják a külső és a lassítósávot, így a forgalom csak egy sávon haladhat.  A munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. 

M5 forgalomkorlátozás
Fotó: Kocsis Zoltán

A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak a közlekedők. A várhatóan jelentős torlódással járó korlátozás ideje alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz az M5-ös autópályáról történő lehajtás.

A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

