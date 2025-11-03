Tomahawk-rakéta: döntött Trump, odaadja-e Zelenszkijnek az oroszok ellen – "Még meggondolhatom magam"

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy jelenleg nem fontolgatja a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállításának lehetőségét. Az Air Force One fedélzetén azt nyilatkozta, hogy „egyelőre nem tervezi a Tomahawk-rakéták Ukrajnába küldését, ugyanakkor jelezte, hogy "meggondolhatja magát" - írja a Pravda.

Trump: egyelőre nem ad Tomahawk-rakétákat Ukrajnának a háború folytatásához / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Trumpot ismét megkérdezték Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háború befejezésére irányuló vonakodásának „utolsó cseppjéről” is.

Trump szerint

Nincs utolsó csepp a pohárban. Néha hagyni kell, hogy a felek harcoljanak. És harcolnak is. Putyin számára ez egy nehéz háború. Sok katonát veszített, talán egymilliót. De Ukrajna számára is nehéz a harc.

A CNN korábban arról számolt be, hogy a Pentagon „zöld utat” adott Ukrajna Tomahawk rakétákkal való szállítására, de a végső döntést Donald Trump fogja meghozni.

Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta, hogy a találkozó során Trump sem „igen-t, sem nemet" nem mondott a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták szállításának lehetőségére.

Hajszálon múlt

A Pentagon engedélyezte, hogy Ukrajna amerikai Tomahawk robotrepülőgépeket kaphasson, miután megállapította, hogy az nem veszélyeztetné az Egyesült Államok készleteit - a döntés tehát teljes mértékben Trup kezében van.

A Pentagon zöldutat adott a Tomahawknak: az amerikai védelmi minisztérium szerint sem logisztikai, sem készletbiztonsági akadálya nincs annak, hogy Ukrajna több mint 1600 kilométeres hatótávolságú robotrepülőgépeket kapjon. A döntés most Donald Trump kezében van – a Fehér Házon belül azonban még nincs egyetértés az ügyben.

Trump a találkozón még úgy fogalmazott: „nem akarjuk odaadni azt, amire nekünk is szükségünk van az ország védelmére”. Néhány nappal korábban viszont még arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „rengeteg Tomahawkkal” rendelkezik, és akár Ukrajnának is juthatna belőlük.

A fordulat Vlagyimir Putyin telefonhívása után jött.

Az orosz elnök figyelmeztette Trumpot: a Tomahawkok elérhetik Moszkvát és Szentpétervárt, s bár nem változtatnának jelentősen a fronthelyzeten, súlyosan megmérgeznék az amerikai–orosz kapcsolatokat. Egy nappal később Trump Zelenszkijnek már azt mondta: „nem most” – vagyis az engedély egyelőre elmarad.