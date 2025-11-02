Deviza
EUR/HUF387.6 -0.62% USD/HUF334.22 -0.67% GBP/HUF439.75 -0.66% CHF/HUF415.11 -0.66% PLN/HUF90.65 -0.65% RON/HUF75.74 -0.65% CZK/HUF15.84 -0.65% EUR/HUF387.6 -0.62% USD/HUF334.22 -0.67% GBP/HUF439.75 -0.66% CHF/HUF415.11 -0.66% PLN/HUF90.65 -0.65% RON/HUF75.74 -0.65% CZK/HUF15.84 -0.65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
enyhülés
hadügyminiszter
Pete Hegseth
Donald Trump
hadsereg
amerikai-kínai kapcsolatok
Kína
Amerika

Hihetetlen fordulat: egymás tenyerébe csapott a világ két legerősebb hadserege – most már békét akarnak

Sikeres tárgyalásokról számolt be kínai kollégájával Pete Hegseth. Az amerikai hadügyminiszter elmondta, a két ország katonai vezetése külön kommunikációs csatornákat hoz létre a felmerülő problémák konfliktusmentes megoldása és enyhítése érdekében.
Murányi Ernő
2025.11.02, 14:10

Az amerikai hadügyminiszter szerint a világ két legnagyobb gazdaságát vezető államfő, Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök történelmi "G2" találkozója megadta az alaphangot az Egyesült Államok és Kína közötti tartós békéhez és a közös sikerhez.

amerikai hadügyminiszter
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter / Fotó: AFP

Most beszéltem Trump elnökkel, és egyetértünk abban, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok soha nem voltak jobbak. Trump elnök történelmi találkozását követően Hszi elnökkel Dél-Koreában, én is hasonlóan pozitív találkozót folytattam Malajziában kollégámmal, Dong Dzsan kínai nemzetvédelmi miniszterrel

 - írta közösségi oldalán Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere. 

"Majd hozzátette, tegnap este ismét beszéltünk egymással. Az admirális és én egyetértünk abban, hogy a béke, a stabilitás és a jó kapcsolatok a legjobb út két nagy és erős országunk számára." 

Ahogy Trump elnök úr mondta, a történelmi „G2-találkozó” megadta az alaphangot az Egyesült Államok és Kína közötti tartós békéhez és sikerhez. 

A hadügyminisztérium is ugyanezt fogja tenni – békét teremt az erő, a kölcsönös tisztelet és a pozitív kapcsolatok révén. 

Dong admirális és én abban is egyetértettünk, hogy katonai csatornákat kell létrehoznunk a felmerülő problémák konfliktusmentes megoldása és enyhítése érdekében. Hamarosan további találkozókat fogunk tartani erről a témáról.

Isten áldja Kínát és az Egyesült Államokat! 

- fejezte be posztját Pete Hegseth.

Mint ismert, a nagyon várt csúcstalálkozó október 30-án Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök között gazdasági síkon az amerikai vámok csökkentéséhez, a kínai amerikai szójababvásárlások újraindításához és a kínai ritkaföldfémexport folytatásához vezetett. 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu