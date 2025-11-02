Hihetetlen fordulat: egymás tenyerébe csapott a világ két legerősebb hadserege – most már békét akarnak

Az amerikai hadügyminiszter szerint a világ két legnagyobb gazdaságát vezető államfő, Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök történelmi "G2" találkozója megadta az alaphangot az Egyesült Államok és Kína közötti tartós békéhez és a közös sikerhez.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter / Fotó: AFP

Most beszéltem Trump elnökkel, és egyetértünk abban, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok soha nem voltak jobbak. Trump elnök történelmi találkozását követően Hszi elnökkel Dél-Koreában, én is hasonlóan pozitív találkozót folytattam Malajziában kollégámmal, Dong Dzsan kínai nemzetvédelmi miniszterrel

- írta közösségi oldalán Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere.

"Majd hozzátette, tegnap este ismét beszéltünk egymással. Az admirális és én egyetértünk abban, hogy a béke, a stabilitás és a jó kapcsolatok a legjobb út két nagy és erős országunk számára."

Ahogy Trump elnök úr mondta, a történelmi „G2-találkozó” megadta az alaphangot az Egyesült Államok és Kína közötti tartós békéhez és sikerhez.

A hadügyminisztérium is ugyanezt fogja tenni – békét teremt az erő, a kölcsönös tisztelet és a pozitív kapcsolatok révén.

Dong admirális és én abban is egyetértettünk, hogy katonai csatornákat kell létrehoznunk a felmerülő problémák konfliktusmentes megoldása és enyhítése érdekében. Hamarosan további találkozókat fogunk tartani erről a témáról.

Isten áldja Kínát és az Egyesült Államokat!

- fejezte be posztját Pete Hegseth.

Mint ismert, a nagyon várt csúcstalálkozó október 30-án Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök között gazdasági síkon az amerikai vámok csökkentéséhez, a kínai amerikai szójababvásárlások újraindításához és a kínai ritkaföldfémexport folytatásához vezetett.