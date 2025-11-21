Deviza
Döntött Karácsony Gergely: bejelentette, kit akar főpolgármester-helyettesnek – teljes a meglepetés, borítékolható Vitézy Dávid válasza

A főpolgármester átmenetileg oldaná meg a törvénytelen helyzetet. Karácsony Gergely Tüttő Katát jelöli helyettesének.
VG
2025.11.21, 10:38
Frissítve: 2025.11.21, 11:28

„A Fővárosi Közgyűlés ez idáig egyetlen főpolgármester-helyettest sem választott meg. Ez tovább nehezíti az egyébként sem könnyű helyzetünket, ráadásul törvénytelen állapotot eredményezett” – írta Karácsony Gergely pénteken a Facebookon

KARÁCSONY Gergely; KISS Ambrus; SZÁMADÓ Tamás
Karácsony Gergely bejelentette, kit akar főpolgármester-helyettesnek / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A főpolgármester felidézte, hogy tavaly Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot jelölte a főpolgármester-helyettesi pozícióra, de a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot. Most közölte, hogy tesz egy másik javaslatot. 

„Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester –, vállalja a feladatot, és akiben megbízom. 

A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata”

– írta Karácsony Gergely.

„Kata az egyik legkiválóbb politikus, akivel valaha dolgoztam. Fiatal kora ellenére a közgyűlés legtapasztaltabb tagja, és ezzel párhuzamosan a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban: ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke.”

A politikus közlése szerint Tüttő Kata megválasztását a Régiók Bizottságának élére az összes frakció támogatta, beleértve a Tisza pártcsaládját, az Európai Néppártot is.

Karácsony azt javasolta a közgyűlésnek, 

csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszanak helyettest. 

Hozzátette, hogy ezáltal helyreállítanák a főváros törvényes működését.

