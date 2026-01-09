Deviza
Lázár János biztosít, megbirkózik hóval és a jéggel a MÁV

A váltók és kitérők hó- és jégmentesítésével jelenleg 2316-an foglalkoznak országszerte – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán.
Andor Attila
2026.01.09, 18:35
Frissítve: 2026.01.09, 18:52

A miniszter bejegyzésében kiemelte: a MÁV csoport munkatársai a szélsőséges időjárás kezdete óta is nagy létszámmal dolgoznak azon, hogy a vasúti üzemet és az utasok biztonságát fenntartsák.

20260107_kelenfold_004_VZ
MÁV: több ezren dolgoznak azon, hogy ne álljon meg a vasút a havas időben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hozzátette: a váltók és kitérők hó- és jégmentesítésével jelenleg 2316-an foglalkoznak országszerte, csütörtökön 2788 darab kitérő takarítását végezték el a kapacitások és a folyamatos működés biztosítása érdekében.

Az 1209 szolgálati helyen a szerződéses partner 400-500 fő bevonásával folyamatosan végzi a peronok és az oda vezető járdák, alul- és felüljárók takarítását. A munkák során több mint 150 tonna szórósót használtak fel eddig. Ők összesen 1 156 039 négyzetméternyi peron, 42 766 négyzetméternyi alul- és felüljáró és 248 140 négyzetméternyi út, járda, parkoló, tehát egyéb felület tisztaságáért felelnek – írta a miniszter.

 

 

Belső operatív törzs alakult

A Dél-Dunántúlon elsősorban a szinte azonnal jégpáncéllá fagyó ónos eső, az Alföldön pedig az erős szél és a nagy hideg, azaz a hófúvások és a fagy nehezítik a közlekedési infrastruktúra védelmét, valamint az esetleges meghibásodások gyors elhárítását – közölte a MÁV.

A szélsőséges téli időjárás negyedik hulláma nagyobb károkat okoz, mint az elmúlt napok erős havazása, de Magyarországon továbbra sem kell egyetlen térségben sem felfüggeszteni a vasúti személyszállítást.

A MÁV közlése szerint igaz, a szakemberek több helyen csak jelentős késésekkel tudják biztosítani a váltó- vagy felsővezeték-hiba miatt feltorlódott járművek továbbhaladását.

A MÁV csoportnál belső operatív törzs alakult, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja. A cél, hogy a közvetlen kárelhárításra kivezényelt, immár több mint 2300 főt, a gyors beavatkozású műszaki egységeket és az esetleges mentesítő vonatokat, illetve erősítő buszokat a lehető leghatékonyabban használhassák föl a közlekedés fenntartása, a bajba jutott utasok továbbszállítása érdekében.

Jelenleg a vasút hálózati gondjainak 90 százalékát az okozza, hogy a váltók – a rendszeres tisztítás és a több helyütt is működő váltófűtés ellenére – elfagynak,

jeges törmelékkel tömítődnek, ugyanis a mellettük elhaladó vonatok menetszele felkavarja és újra a váltóra hordja a hidegben megfagyott, elaprózódott hószemeket. Emiatt a sérült kitérők nem állíthatók, vagy nem érzékelik az állítást.

