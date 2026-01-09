Milliárdokkal díjazzák az egyetemi hallgatók kitartását, de pályázni kell

Új, 28 milliárd forintos pályázat támogatja a hallgatói életutat – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Educatio kiállításon tartott sajtótájékoztatóján pénteken Budapesten.

Fotó: AFP

Hankó Balázs úgy fogalmazott: a megújult magyar felsőoktatás a fiatalok sikeréről szól, ehhez a sikerhez pedig az kell, hogy minden élethelyzetben támogassák őket. Szavai szerint a siker több komponensből áll: lehetőség, szorgalom, kitartás és tehetség egyaránt szükséges hozzá.

A lehetőség adott, hiszen a megújult magyar felsőoktatás a világ élvonalában van – mondta a miniszter, megjegyezve: 12 magyar egyetem a világ legjobb 5 százalékába tartozik. Tízből nyolc hallgató elégedett az egyetemével, sőt más barátjának is ajánlaná – fűzte hozzá.

A 28 milliárd forintos kerettel most bejelentett pályázat a kitartást fogja támogatni – mutatott rá Hankó Balázs, aki fontos feladatnak nevezte, hogy az egyetemek minél hamarabb diplomát adhassanak a fiataloknak.

Megértettük, hogy az elmúlt évek változásai miatt máskép kell a fiatal hallgatók egyetemi karrierjét segíteni

– szögezte le a miniszter. Kitért arra is, hogy a lemorzsolódás 2020-ban 25 százalékos volt a felsőoktatásban, jelenleg 18 százalékos, de a cél, hogy ezt az arányt 10–15 százalék közé szorítsák vissza. Hankó Balázs közölte: a pályázatra március elejéig jelentkezhetnek a hallgatói önkormányzatok, a doktoranduszok, a vállalati szereplők és a Magyar Rektori Konferencia.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke kiemelte, a HÖOK elkötelezett a hozzáférhető felsőoktatás és az értékes diploma mellett. Kijelentette: fontosnak tartják, hogy ne fordulhasson elő az, hogy valaki nem tudja finanszírozni a tanulmányait.

Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi folyamatai átalakították az egyetemisták mindennapjait, a hallgatói lét összetettebb lett, és egyre hangsúlyosabbá válik az önállósodás, a munkavállalás kérdése – magyarázta. Hozzátette: az a modell, amelyben a tanulmányok és a munkatapasztalat nem egymás rovására, hanem egymást erősítve jelennek meg, mindenkinek előnyös.