turizmus
karácsonyi vásár
árak

Karácsonyi vásár: ezrekkel lesz olcsóbb a lángos, a forralt bor ára sem ugrott az egekbe – de nyugalom, aki akar, talál magának drága ételt

A 15. Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas idén árstabilitással és tudatos árképzéssel készül az ünnepi szezonra. A rendezvények gasztronómiai kínálatában az árak átlagosan mindössze 1,5 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest, ami jóval az infláció alatt marad, az ételek közel 70 százalékának ára pedig változatlan. Megtudtuk azt is, mennyi lesz idén a lángos a karácsonyi vásárokban.
Zováthi Domokos
2025.11.13., 20:24

A szervezők adatai szerint a két nagy budapesti karácsonyi vásár gasztronómiai kínálatában csupán 1,5 százalékos árváltozás történt 2024-hez képest, miközben az ételek és italok közel 70 százalékának ára megegyezik a tavalyi szinttel. Ez azt jelenti, hogy az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas az inflációs környezethez képest is reáláron kínálja termékeit – mondta a megnyitón Kovács Lázár séf, a vásár házigazdája.

karácsonyi vásár Bazilika advent
A lángos ára több mint 2000 forinttal lesz olcsóbb a karácsonyi vásárban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szervezők szerint a gazdasági modell tudatosan épít az árstabilitásra: három pillér mentén alakították ki az árstruktúrát. Ennek célja, hogy a vásárok minden jövedelmi szinthez illeszkedő gasztronómiai kínálatot biztosítsanak, miközben a vendéglátók számára fenntartható bevételi környezetet teremtenek.

Fixáras menük és elérhető gasztronómia

Ábel Anita színésznő, a vásár másik arca arról is beszámolt, hogy a fix áras menü marad, és mennyibe fog kerülni a forralt bor.

  • Folytatódik a hat éve bevezetett fix áras ételprogram is: minden nagykonyhánál elérhető lesz egy-egy 1600 forintos menü, amely a vásári látogatók számára kiszámítható, pénztárcabarát megoldást kínál.
  • Emellett visszatérnek a tematikus gasztronómiai hétvégék, ahol az adott tematikához illeszkedő ételek 2000–2500 forintos árkategóriában vásárolhatók meg. A forralt bor ára is egységesen 1500 forint lesz.

A fix áras rendszer nemcsak a fogyasztók számára kedvező, hanem a vendéglátók tervezhetőségét is segíti. A kiszámítható árképzés mérsékli az alapanyagár-ingadozások hatását, miközben hozzájárul a látogatói forgalom stabilizálásához.

Csonka András, Ábel Anita, karácsonyi vásár
Kovács Lázár és Ábel Anita a Nagyhüttében / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Versenyképes árak a hazai nagyrendezvényekhez képest a karácsonyi vásáron

A közlemény szerint a karácsonyi vásárok árszintje jóval alacsonyabb a legtöbb idei magyarországi fesztiválhoz képest. A kulcstermékek esetében a különbség egyértelmű:

  • marhapörkölt: 8300 forint helyett 6500 forint,
  • sült kolbász: 7000 forint helyett 5500–5700 forint,
  • gulyásleves: 6500 forint helyett 4000 forint,
  • lángos: 3500 forint helyett 2400 forint,
  • sajtos-tejfölös lángos: 5500 forint helyett 3200 forint.

Ezek az árak a vásárok tudatos árpozicionálását jelzik: a cél nem a prémium turisztikai szegmens kiszolgálása, hanem a széles fogyasztói réteg megtartása és a vásári forgalom növelése a belföldi közönség körében. Azért magasabb áron is találunk ételt: a rendkívül széles, közel 300-féle ételt felvonultató választékban a sous vide malaccsülökig vagy a lazacig terjed a kínálat.

karácsonyi vásár Bazilika advent
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Pörgeti a téli turizmust a karácsonyi vásár

A karácsonyi vásárok a fővárosi vendéglátás és turizmus téli motorjai: évente több százezer látogatót vonzanak, és jelentős szezonális forgalmat generálnak a kézműves és gasztronómiai szektorban. Az árszint befagyasztása segíti a turisztikai kereslet fenntartását, miközben hozzájárul a reáljövedelmek megőrzéséhez és a belföldi fogyasztás élénkítéséhez is.

A szervezők szerint az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas idei koncepciója gazdaságilag is fenntartható: a mérsékelt árváltozás, a fixáras menü és a széles kínálat együttesen stabil bevételi alapot jelent a kiállítóknak, miközben elérhető marad a vásározók többsége számára.

 

