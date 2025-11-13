Karácsonyi vásár: ezrekkel lesz olcsóbb a lángos, a forralt bor ára sem ugrott az egekbe – de nyugalom, aki akar, talál magának drága ételt
A szervezők adatai szerint a két nagy budapesti karácsonyi vásár gasztronómiai kínálatában csupán 1,5 százalékos árváltozás történt 2024-hez képest, miközben az ételek és italok közel 70 százalékának ára megegyezik a tavalyi szinttel. Ez azt jelenti, hogy az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas az inflációs környezethez képest is reáláron kínálja termékeit – mondta a megnyitón Kovács Lázár séf, a vásár házigazdája.
A szervezők szerint a gazdasági modell tudatosan épít az árstabilitásra: három pillér mentén alakították ki az árstruktúrát. Ennek célja, hogy a vásárok minden jövedelmi szinthez illeszkedő gasztronómiai kínálatot biztosítsanak, miközben a vendéglátók számára fenntartható bevételi környezetet teremtenek.
Fixáras menük és elérhető gasztronómia
Ábel Anita színésznő, a vásár másik arca arról is beszámolt, hogy a fix áras menü marad, és mennyibe fog kerülni a forralt bor.
- Folytatódik a hat éve bevezetett fix áras ételprogram is: minden nagykonyhánál elérhető lesz egy-egy 1600 forintos menü, amely a vásári látogatók számára kiszámítható, pénztárcabarát megoldást kínál.
- Emellett visszatérnek a tematikus gasztronómiai hétvégék, ahol az adott tematikához illeszkedő ételek 2000–2500 forintos árkategóriában vásárolhatók meg. A forralt bor ára is egységesen 1500 forint lesz.
A fix áras rendszer nemcsak a fogyasztók számára kedvező, hanem a vendéglátók tervezhetőségét is segíti. A kiszámítható árképzés mérsékli az alapanyagár-ingadozások hatását, miközben hozzájárul a látogatói forgalom stabilizálásához.
Versenyképes árak a hazai nagyrendezvényekhez képest a karácsonyi vásáron
A közlemény szerint a karácsonyi vásárok árszintje jóval alacsonyabb a legtöbb idei magyarországi fesztiválhoz képest. A kulcstermékek esetében a különbség egyértelmű:
- marhapörkölt: 8300 forint helyett 6500 forint,
- sült kolbász: 7000 forint helyett 5500–5700 forint,
- gulyásleves: 6500 forint helyett 4000 forint,
- lángos: 3500 forint helyett 2400 forint,
- sajtos-tejfölös lángos: 5500 forint helyett 3200 forint.
Ezek az árak a vásárok tudatos árpozicionálását jelzik: a cél nem a prémium turisztikai szegmens kiszolgálása, hanem a széles fogyasztói réteg megtartása és a vásári forgalom növelése a belföldi közönség körében. Azért magasabb áron is találunk ételt: a rendkívül széles, közel 300-féle ételt felvonultató választékban a sous vide malaccsülökig vagy a lazacig terjed a kínálat.
Pörgeti a téli turizmust a karácsonyi vásár
A karácsonyi vásárok a fővárosi vendéglátás és turizmus téli motorjai: évente több százezer látogatót vonzanak, és jelentős szezonális forgalmat generálnak a kézműves és gasztronómiai szektorban. Az árszint befagyasztása segíti a turisztikai kereslet fenntartását, miközben hozzájárul a reáljövedelmek megőrzéséhez és a belföldi fogyasztás élénkítéséhez is.
A szervezők szerint az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas idei koncepciója gazdaságilag is fenntartható: a mérsékelt árváltozás, a fixáras menü és a széles kínálat együttesen stabil bevételi alapot jelent a kiállítóknak, miközben elérhető marad a vásározók többsége számára.