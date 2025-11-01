Súlyos baleset történt Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáján: már most 12 kilométeres a dugó – sürgős ajánlást tett közzé az Útinform

Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M3-ason Bagnál – közölte szombat délelőtt az Útinform.

A tájékoztatás szerint a baleset miatt

több mint 10-12 kilométeres torlódás alakult ki

az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán szombat délelőtt, mert Bag és Kerekharaszt között három jármű összeütközött. "A 44-es kilométernél a leállósávon engedik a forgalmat, a menetidő akár egy órával is hosszabb lehet" – hívták fel a figyelmet.

Azt javasolják, hogy aki teheti, az a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál válassza a 3-as főutat, vagy alsóbbrendű utakon, a Gödöllő-Valkó-Tura-Hatvan útvonalon kerüljön.

Az Útinform aztán nem sokkal fél 12 után már arról számot be a honlapján, hogy megszűnt a baleset miatti sávzárás az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag és Kerekharaszt között.

A 44-es km-nél mindkét sáv járható már, de a több mint 10 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Sokan kerültek a 3-as főúton is, így ott is lassulásban kell autózni.