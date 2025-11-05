Deviza
Putyin asztalán az atomterv: Oroszország készen áll a nukleáris fegyverkísérletekre

Az orosz védelmi miniszter bejelentése új szintre emeli a globális feszültséget. Andrej Belouszov szerint az Egyesült Államok gyors fegyvermodernizációja miatt elkerülhetetlen a felkészülés a nukleáris fegyverkísérletekre. A szakértők szerint a lépés egyértelmű üzenet: Moszkva nem engedi, hogy Washington egyedül diktálja a szabályokat a stratégiai fegyverkezésben.
2025.11.05, 17:40
Frissítve: 2025.11.05, 18:14

Oroszország védelmi minisztere, Andrej Belouszov szerint az ország „azonnal meg kell kezdje a felkészülést a teljes körű nukleáris fegyverkísérletekre” – jelentette be november 5-én a Vlagyimir Putyin elnök vezetésével tartott biztonsági tanácsi ülésen. Ezzel Moszkva és Washington között ismét fokozódik a feszültség a nukleáris fegyverkezés terén, alig néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok 1992 óta először újraindítaná a nukleáris teszteket.

Putyin asztalán az atomterv: Oroszország készen áll a nukleáris fegyverkísérletekre / Fotó: AFP

Belouszov az ülésen azt mondta, hogy az Egyesült Államok „felgyorsította stratégiai támadófegyvereinek modernizálását”, ezért Oroszországnak „célszerű lenne azonnal megkezdenie a felkészülést” a kísérletek újraindítására. A védelmi miniszter szavai azt sugallják, hogy 

a Kreml a nukleáris erőegyensúly helyreállítását tartja elsődleges célnak 

– mindezt egy olyan geopolitikai helyzetben, ahol a diplomáciai kapcsolatok mélypontra süllyedtek.

Oroszország 2023-ban visszavonta a nukleáris kísérleteket tiltó átfogó nemzetközi egyezmény, a CTBT ratifikációját, de akkor még azt ígérte, csak „tükrözni fogja” az Egyesült Államok lépéseit. Most úgy tűnik, Moszkva a Washingtonból érkező jelzéseket valóban komolyan veszi: Trump október végén közölte, utasította a védelmi minisztériumot a tesztprogram újraindítására, mondván, az Egyesült Államoknak „újra készen kell állnia” nukleáris elrettentő képességének demonstrálására.

Az amerikai elnök egyúttal figyelmeztetett: 

Moszkva pontosan tudja, hogy az Egyesült Államok egyik nukleáris meghajtású tengeralattjárója az orosz partok közelében tartózkodik 

– ami nyílt jelzés volt a katonai nyomásgyakorlásra.

Elemzők szerint Belouszov kijelentése egy új nukleáris korszak kezdetét is jelezheti, amelyben mindkét nagyhatalom ismét nyíltan versenyez a stratégiai fegyverkezésben. Bár a tényleges tesztek megkezdéséről egyelőre nincs döntés, az orosz nyilatkozat erős üzenet: Moszkva készen áll arra, hogy Washington lépéseire hasonlóan válaszoljon.

A hidegháború óta nem volt példa arra, hogy Oroszország és az Egyesült Államok ennyire közel kerüljön a nukleáris fegyverkezési spirál újraindításához. A mostani nyilatkozatok alapján azonban mindkét fél inkább erőt mutat, mint kompromisszumkészséget – és ezzel a világ biztonságpolitikája újra az atomhatalmak akaratától függ.

