Dugig van olajjal Oroszország legfőbb szövetségese, egymás után fúrják az új kutakat: 2,1 millió tonnát hoznak fel a föld mélyéről

Fehéroroszország legnagyobb állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalata 2026 januárjában nyolc új kútban indította el az olajtermelést.

Dugig van olajjal Fehéroroszország / Fotó: AFP

„A Belorusznyefty vállalat állománya új létesítményekkel bővült. Januárban nyolc kút fúrása fejeződött be” – áll a közleményben.

Az Interfax beszámolója szerint három kutat a Recsickoje kőolajlelőhelyen, kettőt a Visanszkoje mezőn, egyet-egyet pedig a Juzsno-Szosznovszkoje, a Zapadno-Garcevszkoje és az Ostaskovicskoje mezőkön építettek. Valamennyi létesítmény a gomeli régióban található.

„Januárban a fúrótornyok szerelési osztályának csapata két összeszerelt fúrótornyot adott át a szvetlogorszki fúrási műveleti osztály szakembereinek. Emellett négy új helyszínt készítettek elő fúrótornyok építéséhez” – közölte a sajtószolgálat.

Korábban beszámoltak arról is, hogy

idén száz új kút fúrását tervezik.

A Belorusznyefty vezérigazgatója, Alekszandr Ljakhov korábban bejelentette, hogy a vállalat 2026-ban 2,1 millió tonna olaj kitermelését tervezi. 2025-ben 2,013 millió tonna olajat termeltek.

Az állami vállalatot 1966-ban alapították, kőolajmezők kutatásával, feltárásával és fejlesztésével, kútfúrással, valamint kőolaj és kísérő földgáz kitermelésével foglalkozik Fehéroroszországban, emellett más országok olajiparában is jelen van.

A Világgazdaság megírta, hogy Oroszország az évet nagyobb ásványkincstartalékokkal indította, mint az előzőt. Ez köszönhető az eredményes geológiai munkának, hatalmas gáz- és olajmezőket tártak fel, nem beszélve az aranyról. Már csak ki kell bányászni őket.

Oroszország folyékony szénhidrogénkészleteinek (lényegében olaj) végső növekedése 2025-re elérte a 640 millió tonnát, gázkészletei pedig a 670 milliárd köbmétert.

A múlt évben különösen a nemesfémek területén ért el Oroszország számottevő készletnövekedést. Az arany esetében plusz 600 tonnáról érkezett hír. A lelőhelyek három fő területen találhatók: