Románia döntött a rezsicsökkentésről, ennyit fizet a lakosság a gázért: óriási mező kitermelése kezdődik a Fekete-tengeren
Egy évvel meghosszabbítja a földgáz árplafonját a román kormány – jelentette be szerda esti sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan miniszterelnök.
A döntés értelmében a lakossági fogyasztók és a hőerőművek számára 2027. március 31-ig megmarad az államilag szabályozott gázár, miközben a vállalatok már április 1-jétől piaci áron jutnak hozzá az energiahordozóhoz.
A kormányfő szerint a kabinetnek egyszerre kell előkészítenie a gázpiac liberalizálását és megvédenie a lakosságot egy esetleges inflációs sokktól. „Lépéseket kell tennünk az árplafon megszüntetésére, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy az ellenőrizetlen áremelkedés újabb terhet rójon az állampolgárokra” – idézte Bolojant a Profit.ro.
A bukaresti kormány által választott kompromisszum alapján a cégek áprilistól piaci áron vásárolják a földgázt, míg a háztartások és a távhőtermelők továbbra is hatósági védelem alatt maradnak.
Jelenleg a lakosság kilowattóránként 0,31 lejért (23,2 forint), a vállalatok pedig 0,37 lejért (27,7 forint) jutnak gázhoz.
Az ágazati szakemberek az elmúlt hónapokban egyre erőteljesebben sürgették az árplafon kivezetését, arra hivatkozva, hogy a piaci árak jelenleg alacsonyabbak a kormány által meghatározott maximumnál. A bukaresti versenyhivatal elnöke, Bogdan Chiritoiu a hét elején nyíltan azt javasolta a kormánynak, hogy ne halassza tovább a gázpiac liberalizálását.
Ilie Bolojan a döntést elsősorban azzal indokolta, hogy 2026–2027-ben megkezdődik a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése, ami jelentősen növelheti Románia belföldi gázkínálatát, és lefelé nyomhatja a nagykereskedelmi árakat. A kormány arra számít, hogy ez hosszabb távon a lakossági árakban is kedvező hatással jelenik meg.
Addig azonban Bukarest nem kockáztat:
a lakossági földgáz és a távhőtermelésre használt gáz árát továbbra is a teljes ellátási láncon szabályozni fogják, a termelőktől a szolgáltatókig.
Költségvetési szigor után gazdaságélénkítés
A gázárplafon fenntartása egy szélesebb gazdaságpolitikai csomag része. Bolojan bejelentette: a kormány jövő héten parlamenti vita nélkül, felelősségvállalással fogadja el a deficitcsökkentő intézkedések utolsó csomagját, ami lehetővé teszi, hogy február 20-ig benyújtsák az idei költségvetés tervezetét.
A kabinet célja, hogy idén a GDP 6,2 százalékára csökkentse a költségvetési hiányt, miközben az inflációt 4 százalék körül stabilizálja. Tavaly Románia 7,65 százalékos deficittel zárt, az infláció pedig decemberben még közel 10 százalék volt.
A kormány gazdaságélénkítő csomagot is készít, amely adójóváírásokat, beruházási támogatásokat, exportösztönzést és állami hitelgaranciákat tartalmaz. Kiemelt cél a radnóti és marosnémeti gázalapú erőművek beindítása, valamint a galaci Liberty kohászati kombinát megmentése.
Bukarestnek augusztusig mintegy 10 milliárd eurót kell lehívnia az uniós helyreállítási alapból, ám ennek egyik feltétele az igazságügyi nyugdíjreform elfogadása. Az Európai Bizottság emiatt jelenleg közel 230 millió euró kifizetését tartja vissza. A román kormányfő szerint az alkotmánybíróság döntésének további halogatása súlyos gazdasági következményekkel járhat.