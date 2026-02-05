Deviza
EUR/HUF379,22 -0,11% USD/HUF321,65 -0,03% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF89,89 -0,13% RON/HUF74,45 -0,08% CZK/HUF15,6 +0,14% EUR/HUF379,22 -0,11% USD/HUF321,65 -0,03% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF413,56 -0,08% PLN/HUF89,89 -0,13% RON/HUF74,45 -0,08% CZK/HUF15,6 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 566,57 -1,31% MTELEKOM2 000 -1,25% MOL4 036 -1,83% OTP41 070 -1,41% RICHTER11 370 -1,06% OPUS550 0% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS175 +1,14% WABERERS5 280 -0,76% BUMIX10 296,43 -0,1% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 704,3 -1,08% BUX131 566,57 -1,31% MTELEKOM2 000 -1,25% MOL4 036 -1,83% OTP41 070 -1,41% RICHTER11 370 -1,06% OPUS550 0% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS175 +1,14% WABERERS5 280 -0,76% BUMIX10 296,43 -0,1% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 704,3 -1,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Románia
gáz

Románia döntött a rezsicsökkentésről, ennyit fizet a lakosság a gázért: óriási mező kitermelése kezdődik a Fekete-tengeren

Eldőlt, hogy mi történik a gáz árával a szomszédban. Romániában a költségvetési korrekciók után gazdaságélénkítő intézkedések következnek.
VG/MTI
2026.02.05, 07:12
Frissítve: 2026.02.05, 08:40

Egy évvel meghosszabbítja a földgáz árplafonját a román kormány – jelentette be szerda esti sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan miniszterelnök. 

Románia döntött a rezsicsökkentésről / Fotó: Stramp / Shutterstock

A döntés értelmében a lakossági fogyasztók és a hőerőművek számára 2027. március 31-ig megmarad az államilag szabályozott gázár, miközben a vállalatok már április 1-jétől piaci áron jutnak hozzá az energiahordozóhoz.

A kormányfő szerint a kabinetnek egyszerre kell előkészítenie a gázpiac liberalizálását és megvédenie a lakosságot egy esetleges inflációs sokktól. „Lépéseket kell tennünk az árplafon megszüntetésére, ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy az ellenőrizetlen áremelkedés újabb terhet rójon az állampolgárokra” – idézte Bolojant a Profit.ro.

A bukaresti kormány által választott kompromisszum alapján a cégek áprilistól piaci áron vásárolják a földgázt, míg a háztartások és a távhőtermelők továbbra is hatósági védelem alatt maradnak. 

Jelenleg a lakosság kilowattóránként 0,31 lejért (23,2 forint), a vállalatok pedig 0,37 lejért (27,7 forint) jutnak gázhoz.

Az ágazati szakemberek az elmúlt hónapokban egyre erőteljesebben sürgették az árplafon kivezetését, arra hivatkozva, hogy a piaci árak jelenleg alacsonyabbak a kormány által meghatározott maximumnál. A bukaresti versenyhivatal elnöke, Bogdan Chiritoiu a hét elején nyíltan azt javasolta a kormánynak, hogy ne halassza tovább a gázpiac liberalizálását.

Ilie Bolojan a döntést elsősorban azzal indokolta, hogy 2026–2027-ben megkezdődik a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése, ami jelentősen növelheti Románia belföldi gázkínálatát, és lefelé nyomhatja a nagykereskedelmi árakat. A kormány arra számít, hogy ez hosszabb távon a lakossági árakban is kedvező hatással jelenik meg.

Addig azonban Bukarest nem kockáztat: 

a lakossági földgáz és a távhőtermelésre használt gáz árát továbbra is a teljes ellátási láncon szabályozni fogják, a termelőktől a szolgáltatókig.

Költségvetési szigor után gazdaságélénkítés

A gázárplafon fenntartása egy szélesebb gazdaságpolitikai csomag része. Bolojan bejelentette: a kormány jövő héten parlamenti vita nélkül, felelősségvállalással fogadja el a deficitcsökkentő intézkedések utolsó csomagját, ami lehetővé teszi, hogy február 20-ig benyújtsák az idei költségvetés tervezetét.

A kabinet célja, hogy idén a GDP 6,2 százalékára csökkentse a költségvetési hiányt, miközben az inflációt 4 százalék körül stabilizálja. Tavaly Románia 7,65 százalékos deficittel zárt, az infláció pedig decemberben még közel 10 százalék volt.

A kormány gazdaságélénkítő csomagot is készít, amely adójóváírásokat, beruházási támogatásokat, exportösztönzést és állami hitelgaranciákat tartalmaz. Kiemelt cél a radnóti és marosnémeti gázalapú erőművek beindítása, valamint a galaci Liberty kohászati kombinát megmentése.

Bukarestnek augusztusig mintegy 10 milliárd eurót kell lehívnia az uniós helyreállítási alapból, ám ennek egyik feltétele az igazságügyi nyugdíjreform elfogadása. Az Európai Bizottság emiatt jelenleg közel 230 millió euró kifizetését tartja vissza. A román kormányfő szerint az alkotmánybíróság döntésének további halogatása súlyos gazdasági következményekkel járhat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu