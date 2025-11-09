Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szergej Lavrov
Orbán-Trump-csúcs
Ukrajna
Oroszország
Marco Rubio

Az Orbán–Trump-csúcs után Lavrov megkereste Rubiot: sínre kerülhet a béketerv

Az orosz külügyminiszter szerint a háború lezárása csak akkor lehetséges, ha a Nyugat elfogadja Oroszország érdekeit. Szergej Lavrov azt is megerősítette, hogy a Krím hovatartozása Moszkva számára „végleg lezárt kérdés”. Az orosz külügyminiszter azt is kijelentette a sikeres Orbán–Trump-csúcs után, hogy készen áll találkozni Marco Rubióval is.
VG
2025.11.09, 10:24

A washingtoni kapcsolatokat fenn kell tartani, de a béke Ukrajnában csak akkor képzelhető el, ha Oroszország érdekei is érvényesülnek – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A politikus a RIA Novosztyinak adott interjúban hangsúlyozta: „Véleményünk szerint a konfliktus lezárása nem lehetséges az orosz érdekek figyelembevétele és a kiváltó okok felszámolása nélkül”. Lavorv a sikeres Orbán–Trump-csúcs után azt is kijelentette, hogy készen áll találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

Az Orbán–Trump-csúcs után Lavrov megkereste Rubiot: sínre kerülhet a béketerv
Az Orbán–Trump-csúcs után Lavrov megkereste Rubiot: sínre kerülhet a béketerv / Fotó: AFP

Lavrov kijelentései azután hangzottak el, hogy a Kreml pénteken reagált azokra a sajtóértesülésekre, melyek szerint a külügyminiszter kegyvesztetté vált volna Vlagyimir Putyinnál, miután meghiúsult a tervezett csúcstalálkozó Donald Trump és az orosz elnök között. A Reuters információi szerint Washington felfüggesztette az előkészületeket, miután az orosz külügy jelezte: Moszkva nem hajlandó engedni ukrajnai követeléseiből.

Lavrov most azt mondta: 

Marco Rubio külügyminiszter és én egyaránt megértjük a rendszeres kommunikáció fontosságát. Ez elengedhetetlen az ukrán kérdés megvitatásához és a kétoldalú napirend előmozdításához.

Hozzátette, hogy Moszkva készen áll személyes találkozókra is, amikor az szükséges.

Oroszország nem enged a Krím és Szevasztopol hovatartozásából

A külügyminiszter a RIA Novosztyinak adott interjúban megerősítette: Moszkva számára a Krím és Szevasztopol hovatartozása „végleg eldöntött” kérdés. Mint mondta, a 2014-es népszavazáson a félsziget lakói a „visszatérés” mellett döntöttek, így Oroszország ezt lezártnak tekinti.

Lavrov ismét bírálta a nyugati országok által szorgalmazott „béketerveket”, amelyek szerinte figyelmen kívül hagyják a konfliktus gyökereit. A külügyminiszter szerint a tartós rendezés feltétele többek között

  • Ukrajna semleges státuszának elismerése, 
  • az orosz nyelv és az ortodox egyház jogainak helyreállítása, 
  • valamint a Moszkva elleni „illegális szankciók” és a befagyasztott orosz vagyonok elkobzásának megszüntetése lenne.

Elemzők szerint Lavrov legutóbbi nyilatkozata egyszerre jelzés Washington felé és belpolitikai üzenet: Moszkva hajlandó a párbeszédre, de kizárólag saját feltételei mentén. A decemberre várt diplomáciai egyeztetések így aligha hoznak áttörést – ám a kommunikáció újraindítása önmagában is jelzi, hogy mindkét fél felismeri: a háború lezárása diplomáciai megállapodás nélkül egyre távolabb kerül.

Sikerrel zárult az Orbán–Trump-csúcs

Meghaladta az előzetes várakozásokat Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozójának hangvétele és eredményei – értékelte a magyar–amerikai csúcstalálkozót Kiss István, a Danube Institute igazgatója szombaton. A szakértő, aki a találkozó előkészítéséhez is hozzájárult, egy nappal a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti hivatalos találkozót követően Washingtonban a közmédiának adott interjúban kifejtette, hogy az előjelek pozitívak voltak, a magyar delegáció nagyon felkészülten érkezett az amerikai fővárosba.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu