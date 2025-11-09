Az Orbán–Trump-csúcs után Lavrov megkereste Rubiot: sínre kerülhet a béketerv
A washingtoni kapcsolatokat fenn kell tartani, de a béke Ukrajnában csak akkor képzelhető el, ha Oroszország érdekei is érvényesülnek – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A politikus a RIA Novosztyinak adott interjúban hangsúlyozta: „Véleményünk szerint a konfliktus lezárása nem lehetséges az orosz érdekek figyelembevétele és a kiváltó okok felszámolása nélkül”. Lavorv a sikeres Orbán–Trump-csúcs után azt is kijelentette, hogy készen áll találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.
Lavrov kijelentései azután hangzottak el, hogy a Kreml pénteken reagált azokra a sajtóértesülésekre, melyek szerint a külügyminiszter kegyvesztetté vált volna Vlagyimir Putyinnál, miután meghiúsult a tervezett csúcstalálkozó Donald Trump és az orosz elnök között. A Reuters információi szerint Washington felfüggesztette az előkészületeket, miután az orosz külügy jelezte: Moszkva nem hajlandó engedni ukrajnai követeléseiből.
Lavrov most azt mondta:
Marco Rubio külügyminiszter és én egyaránt megértjük a rendszeres kommunikáció fontosságát. Ez elengedhetetlen az ukrán kérdés megvitatásához és a kétoldalú napirend előmozdításához.
Hozzátette, hogy Moszkva készen áll személyes találkozókra is, amikor az szükséges.
Oroszország nem enged a Krím és Szevasztopol hovatartozásából
A külügyminiszter a RIA Novosztyinak adott interjúban megerősítette: Moszkva számára a Krím és Szevasztopol hovatartozása „végleg eldöntött” kérdés. Mint mondta, a 2014-es népszavazáson a félsziget lakói a „visszatérés” mellett döntöttek, így Oroszország ezt lezártnak tekinti.
Lavrov ismét bírálta a nyugati országok által szorgalmazott „béketerveket”, amelyek szerinte figyelmen kívül hagyják a konfliktus gyökereit. A külügyminiszter szerint a tartós rendezés feltétele többek között
- Ukrajna semleges státuszának elismerése,
- az orosz nyelv és az ortodox egyház jogainak helyreállítása,
- valamint a Moszkva elleni „illegális szankciók” és a befagyasztott orosz vagyonok elkobzásának megszüntetése lenne.
Elemzők szerint Lavrov legutóbbi nyilatkozata egyszerre jelzés Washington felé és belpolitikai üzenet: Moszkva hajlandó a párbeszédre, de kizárólag saját feltételei mentén. A decemberre várt diplomáciai egyeztetések így aligha hoznak áttörést – ám a kommunikáció újraindítása önmagában is jelzi, hogy mindkét fél felismeri: a háború lezárása diplomáciai megállapodás nélkül egyre távolabb kerül.
Sikerrel zárult az Orbán–Trump-csúcs
Meghaladta az előzetes várakozásokat Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozójának hangvétele és eredményei – értékelte a magyar–amerikai csúcstalálkozót Kiss István, a Danube Institute igazgatója szombaton. A szakértő, aki a találkozó előkészítéséhez is hozzájárult, egy nappal a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti hivatalos találkozót követően Washingtonban a közmédiának adott interjúban kifejtette, hogy az előjelek pozitívak voltak, a magyar delegáció nagyon felkészülten érkezett az amerikai fővárosba.