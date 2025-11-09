A washingtoni kapcsolatokat fenn kell tartani, de a béke Ukrajnában csak akkor képzelhető el, ha Oroszország érdekei is érvényesülnek – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A politikus a RIA Novosztyinak adott interjúban hangsúlyozta: „Véleményünk szerint a konfliktus lezárása nem lehetséges az orosz érdekek figyelembevétele és a kiváltó okok felszámolása nélkül”. Lavorv a sikeres Orbán–Trump-csúcs után azt is kijelentette, hogy készen áll találkozni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

Az Orbán–Trump-csúcs után Lavrov megkereste Rubiot: sínre kerülhet a béketerv / Fotó: AFP

Lavrov kijelentései azután hangzottak el, hogy a Kreml pénteken reagált azokra a sajtóértesülésekre, melyek szerint a külügyminiszter kegyvesztetté vált volna Vlagyimir Putyinnál, miután meghiúsult a tervezett csúcstalálkozó Donald Trump és az orosz elnök között. A Reuters információi szerint Washington felfüggesztette az előkészületeket, miután az orosz külügy jelezte: Moszkva nem hajlandó engedni ukrajnai követeléseiből.

Lavrov most azt mondta:

Marco Rubio külügyminiszter és én egyaránt megértjük a rendszeres kommunikáció fontosságát. Ez elengedhetetlen az ukrán kérdés megvitatásához és a kétoldalú napirend előmozdításához.

Hozzátette, hogy Moszkva készen áll személyes találkozókra is, amikor az szükséges.

Oroszország nem enged a Krím és Szevasztopol hovatartozásából

A külügyminiszter a RIA Novosztyinak adott interjúban megerősítette: Moszkva számára a Krím és Szevasztopol hovatartozása „végleg eldöntött” kérdés. Mint mondta, a 2014-es népszavazáson a félsziget lakói a „visszatérés” mellett döntöttek, így Oroszország ezt lezártnak tekinti.

Lavrov ismét bírálta a nyugati országok által szorgalmazott „béketerveket”, amelyek szerinte figyelmen kívül hagyják a konfliktus gyökereit. A külügyminiszter szerint a tartós rendezés feltétele többek között

Ukrajna semleges státuszának elismerése,

az orosz nyelv és az ortodox egyház jogainak helyreállítása,

valamint a Moszkva elleni „illegális szankciók” és a befagyasztott orosz vagyonok elkobzásának megszüntetése lenne.

Elemzők szerint Lavrov legutóbbi nyilatkozata egyszerre jelzés Washington felé és belpolitikai üzenet: Moszkva hajlandó a párbeszédre, de kizárólag saját feltételei mentén. A decemberre várt diplomáciai egyeztetések így aligha hoznak áttörést – ám a kommunikáció újraindítása önmagában is jelzi, hogy mindkét fél felismeri: a háború lezárása diplomáciai megállapodás nélkül egyre távolabb kerül.