Minden várakozást felülmúltak az Orbán-Trump csúcs eredményei

Meghaladta az előzetes várakozásokat Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozójának hangvétele és eredményei – értékelte a magyar–amerikai csúcstalálkozót Kiss István, a Danube Institute igazgatója szombaton. A szakértő, aki a találkozó előkészítéséhez is hozzájárult, egy nappal a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti hivatalos találkozót követően Washingtonban a közmédiának adott interjúban kifejtette, hogy az előjelek pozitívak voltak, a magyar delegáció nagyon felkészülten érkezett az amerikai fővárosba.

Fotó: AFP

Hozzátette, hogy az amerikai féltől származó információk szerint a Trump-adminisztráció is „komoly munkát tett abba, hogy ez a találkozó mindenképpen jól sikerüljön”, és ne csak „szép politikai beszéd legyen”, de a háttérben legyenek olyan konkrét megállapodások, amelyek segítik mindkét ország gazdaságát, politikáját és akár kulturális életét.

A minimális kitűzött célnál jóval többet sikerült elérni – értékelte Kiss István a történteket. Elmondta, hogy a minimális célkitűzés az volt – aminek teljesülése esetén is már sikernek lehetett volna nyilvánítani a csúcstalálkozót –, hogy Magyarország felmentést kapjon az orosz energiavállalatok ellen elrendelt, kőolajra és földgázra vonatkozó szankciók alól. Kiemelte, hogy ennek a célnak az elérése mellett további megállapodások is születtek, közte a hadiipar és a kutatás területén, és egyeztetések vannak arról, hogy Magyarország miként tud hozzájárulni az Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségekhez a kulturális területen.

Kiss István nagyon jelentőségteljes gesztusnak nevezte azt, hogy Orbán Viktor a fehér házi találkozón Donald Trump elnök és J. D. Vance alelnök között ült az asztalnál.

A találkozó önmagán túlmutató jelentőségét hangsúlyozva rámutatott: „nagyon jó, hogyha vannak jó politikai és diplomáciai kapcsolatok, de mindig az a kérdés, hogy ezeket miként tudjuk átkonvertálni partikuláris gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatokká”, és ezekről a tárgyalások már tartanak.