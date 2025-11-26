Deviza
EUR/HUF381.83 -0.04% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.17 +0.12% PLN/HUF90.31 -0.14% RON/HUF75.04 -0.01% CZK/HUF15.81 +0.06% EUR/HUF381.83 -0.04% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.17 +0.12% PLN/HUF90.31 -0.14% RON/HUF75.04 -0.01% CZK/HUF15.81 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,055.57 +0.41% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,942 +0.61% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS476.5 -0.94% ANY7,300 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,440.82 +0.11% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,337.07 +0.12% BUX109,055.57 +0.41% MTELEKOM1,764 -0.11% MOL2,942 +0.61% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS476.5 -0.94% ANY7,300 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,440.82 +0.11% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,337.07 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lukoil
igazgató
olaj

Csak most derült ki: kivonult a rejtélyes orosz milliárdos a Lukoilból, ezzel véget ért egy korszak – minden tulajdonát eladta, Monacóban talált nyugalmat

Leonyid Fedun, a Lukoil társalapítója új lapot nyit meg: eladta nagyjából hétmilliárd dolláros részesedését az orosz vállalatban.
Andor Attila
2025.11.26, 06:29
Frissítve: 2025.11.26, 08:22

Az ukrán születésű és Monacóban élő Fedun 2025 elején eladta nagyjából 10 százalékos részesedését a Lukoilnak – közölte két, az ügylethez közel álló forrás. Ez egy ritka példa arra, hogy egy orosz milliárdos csendben felszámolja az országban lévő részesedését.

lukoil
Lukoil: az egyik fő tulajdonos eladta részesedését / Fotó: Popescu – Valceanu Marius

Augusztusban a Lukoil bejelentette, hogy 76 millió részvényt – ami a tőkéjének körülbelül 11 százaléka – von vissza, amelyeket 2024–2025-ben visszavásárolt a piacról.
A Reuters piaci árakon alapuló számításai szerint Fedun részesedése körülbelül 7 milliárd dollárt ért, bár nem világos, hogy valóban ennyit kapott-e.

A 69 éves Fedun az 1990-es évek kaotikus privatizációi során, a néhai Borisz Jelcin elnök alatt, a Szovjetunió összeomlása után vált Oroszország egyik leggazdagabb emberévé. A katonai iskolát elvégzett Fedun az 1980-as években előadóként kezdett dolgozni, amikor Szibériába utazott, és találkozott a 74 éves Vagit Alekperovval, a szovjet olajipari igazgatóval.
A két férfi együtt dolgozott a legjobb nyugat-szibériai olajmezőket privatizáló cégek egy részén, miután Jelcin 1993-ban jóváhagyta azok eladását. Ez a lépés egyik napról a másikra egyes állami alkalmazottakat milliárdossá változtatott. 

A Lukoil vezérigazgatójaként Alekperov az oroszországi olajtermelés újjáépítésén dolgozott, míg Fedun az Oroszországon belüli és kívüli felvásárlásokra összpontosított.

A Lukoilnak még akkor is sikerült növekednie, amikor Vlagyimir Putyin 2000-ben átvette a hatalmat Jelcintől, és megpróbálta megszilárdítani az állami ellenőrzést a stratégiai iparágakban.

Amikor Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, Alekperov lemondott a Lukoil vezérigazgatói posztjáról, miután Nagy-Britannia és Ausztrália szankciókat vezetett be ellene. Fedun visszavonult, lemondott alelnöki posztjáról.

Zuhan az olaj ára 

Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketerve váratlanul megingatta a globális olajpiacot, mivel a befektetők hirtelen túlkínálattól kezdtek tartani. A piac úgy értelmezi a javaslatot, hogy egy esetleges megállapodás újra megnyithatja az orosz exportcsatornákat. Az olajárak napok óta folyamatosan esnek, és a szereplők további volatilitásra számítanak.
A nemzetközi olajpiac újabb éles esést produkált, miután az amerikai kormány egyre határozottabban próbál közvetíteni az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodásban. A befektetői hangulatot tovább rontotta, hogy a vártnál sokkal bizonytalanabbá vált a decemberi amerikai kamatcsökkentés esélye, ami általános kockázatkerülést hozott a nyersanyagpiacokra. 
A Reuters beszámolója szerint a mozgás mögött egyszerre több tényező húzódik:

  • egyrészt a potenciális béketárgyalások lehetősége, amelyek kedvezőbb ellátási kilátásokat vetítenének előre,
  • másrészt a pénteken életbe lépő amerikai szankciók a két legnagyobb orosz olajipari szereplő, a Rosznyefty és a Lukoil ellen. 
    Bár az intézkedésektől a kínálat szűkülése lenne várható, az elemzők egy része kételkedik abban, hogy ezek a korlátozások valóban érdemi visszaesést okoznak az orosz olajexportban.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.