Orbán Viktor megérkezett Moszkvába: kiderült kivel találkozik Putyin oldalán – az igazi nagyágyúk vesznek részt az egyeztetésen

Pénteken délelőtt megérkezett Oroszország fővárosába Orbán Viktor. A miniszterelnök repülőgépe sikeresen landolt a Moszkva mellett található Vnukovo repülőtéren – adta hírül a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A kormányfő konvoja a Kremlbe száguldott, és oda is érkezett.

Szijjártó Péter (b) és Lázár János (j) is elkísérte Moszkvába Orbán Viktort / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin november 28-án Moszkvában találkozik Orbán Viktorral. A két politikus az energiaellátásról és az orosz–ukrán háború rendezéséről is tárgyalni fog az orosz fővárosban.

A Kreml honlapján található információk szerint Putyin eddig 12 alkalommal találkozott Orbánnal, legutóbb 2024 júliusában, amikor a magyar miniszterelnök békefenntartó missziója keretében Oroszországba, Ukrajnába, Kínába és az Amerikai Egyesült Államokba is ellátogatott. A háború kitörése óta ez lesz az orosz elnök és a magyar miniszterelnök harmadik találkozója, és ez idő alatt három alkalommal beszéltek telefonon.

Orbán Viktor és Vlagymir Putyin találkozója: energia, béke

A TASZSZ tájékoztatása szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is részt vesz Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóján a Kremlben. Usakov részvétele egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az orosz–ukrán háború is fontos téma lesz a tárgyaláson, mivel ő az oroszok első számú tárgyalója az amerikaiakkal és az ukránokkal való béketárgyalásokon.

November 27-én Putyin leszögezte, hogy tisztában van Orbán Viktor álláspontjával, és azt meglehetősen objektívnek tartja – emlékeztet a Magyar Nemzet. Az orosz vezető szerint a magyar miniszterelnök azok közé tartozik, akik a helyszíni realitásokat látva, azok alapján alakítják ki politikai álláspontjukat.

Orbán Viktort az amerikai különmegbízott követi Moszkvában, irány a békekötés

Steven Witkoff amerikai különmegbízott követi Orbán Viktor miniszterelnököt Moszkvában, hogy megvitassák a napokban Genfben elfogadott, frissített béketervet. Bár Vlagyimir Putyin nem közölte, hogy támogatja-e a béketerv összes rendelkezését, azt mondta, alapul szolgálhat a jövőbeli megállapodásokhoz.

A tipikusan nemzetközi közönségnek szóló X-fiókjában a magyar kormányfő a következőt posztolta:

Ma Oroszországba utazunk, hogy találkozzunk Putyin elnökkel és biztosítsuk Magyarország energiaellátását. Magyarország olaj- és gázszállítmányai vezetékeken keresztül érkeznek Oroszországból, ezért ezek a szállítások energiabiztonságunk kulcsfontosságú elemei. Nemrég Washingtonba utaztunk, hogy elérjük Magyarország felmentését az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól – sikerrel jártunk. Most meg kell tennünk a következő lépést: garantálni, hogy a Magyarországra irányuló szállítások megszakítás nélkül folytatódjanak. Ezért utazom ma Oroszországba: hogy biztosítsam, Magyarország energiaellátása ezen a télen és a következő évben is biztonságos és megfizethető maradjon. Munka indul!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzése alapján ő is és Lázár János építési és közlekedési miniszter is elkísérte a kormányfőt Moszkvába.