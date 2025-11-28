Kerek évfordulót ünnepel a Mol – 30 év alatt 20-szoros pénzt hozott a pesti tőzsde Messije

Harminc éve lépett a pesti tőzsdére a Mol, a jeles évfordulóról ünnepélyes csengetéssel emlékeztek meg a Budapesti Értéktőzsdén péntek reggel. A Mol részvények tőzsdei bevezetésével 1995. november 28-án az olajvállalat történetének egyik meghatározó mérföldkövéhez érkezett.

Fotó: Adriana Iacob / shutterstock

A Budapesti Értéktőzsdén való megjelenés nem csupán új korszakot nyitott a Mol életében, hanem a hazai tőkepiac fejlődésében is fontos szerepet játszott.

Hernádi Zsolt: aki a Mol részvényeit választotta, nem járt rosszul

A BÉT ikonikus, a kereskedés kezdetét jelző csengőjét Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szólaltatta meg.

A 30 év közel van a krisztusi korhoz: felnőtt egy tejes generáció, elterjedt az internet, elektromos autók járnak az utakon, érintőképernyős telefonokat nyomogatunk, és soha nem látott mennyiségű ember utazik a Föld egyik feléről a másikra – érzékeltette a cégvezér, mekkora változáson ment végbe a világ a kilencvenes évek közepe, vagyis a Mol tőzsdei bevezetése óta.

Számukra most az a legfontosabb, hogy itt vannak a pesti tőzsdén, és a Mol az elmúlt három évtizedben kiállta az idő próbáját. A pesti tőzsde egyik pionírja volt a társaság, a Mol története pedig a magyar gazdaságnak is szép története – hangsúlyozta Hernádi Zsolt.

A bevezetéskor még „zűrös világ volt”, nem volt egyértelmű, hogy a vállalati struktúra így fenn tud-e maradni. Megmaradtak, elindultak a tőzsdei úton, fejlődtek, gyarapodtak. A pesti tőzsde is sokat fejlődött ez idő alatt, és a Mol részvényeinek elsődleges piacává vált. Az elmúlt 30 évben közel 20 szoros árfolyamnövekedésen ment keresztül a Mol-részvény.

Aki a Mol részvénybe befektetett, az nem járt, nem jár rosszul

– hangsúlyozta Hernádi Zsolt.

A Mol a pesti tőzsde, Magyarország és Közép-Európa egyik legértékesebb cége. Mozgásban van, és ami mozog, az jól van. Köszönjük, jól vagyunk! – tette hozzá a Mol-vezér.

A Mol olyan, mint Lionel Messi

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az ünnepi eseményen elmondta, jubileumok sorozatát élik, néhány hete az OTP 30 éves tőzsdei évfordulóját ünnepelték, ma pedig a Mol és a BÉT történetének összekapcsolódását.

A Mol magyar gazdaság zászlóshajója, nehéz róla hosszan beszélni, mert ez olyan, mintha valaki azt próbálná bizonyítani, hogy Lionel Messi mennyire jó labdarúgó

– érzékeltette a magyar olajtársaság jelentőségét a jegybank elnöke.