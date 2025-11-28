Deviza
Orbán Viktort az amerikai különmegbízott követi Moszkvában, irány a békekötés

Steven Witkoff amerikai különmegbízott követi Orbán Viktor miniszterelnököt Moszkvában, hogy megvitassák a napokban Genfben elfogadott, frissített béketervet. Bár Vlagyimir Putyin nem közölte, hogy támogatja-e a béketerv összes rendelkezését, azt mondta, alapul szolgálhat a jövőbeli megállapodásokhoz.
Németh Tamás
2025.11.28., 11:03

Oroszország megkapta a genfi tárgyalásokon elfogadott, az ukrajnai háborúval kapcsolatos frissített béketerv főbb pontjait, és a jövő héten tervezi megvitatni azokat – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökséggel. Kiderült az is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a jövő héten Moszkvában találkozik Steven Witkoff amerikai különmegbízottal, e célból – írja a Bloomberg. 

Orbán Viktort az amerikai különmegbízott követi Moszkvában, irány a békekötés
Orbán Viktort az amerikai különmegbízott követi Moszkvában, irány a békekötés / Fotó: Anadolu via AFP

Vlagyimir Putyin elnök csütörtökön kijelentette, hogy nyitott lehet az ukrajnai háború lezárására irányuló új amerikai terv egyes elemeire, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az orosz erők folytatják az előrenyomulást a Donbász régióban, ha Kijev nem hajlandó elfogadni a tűzszünetre vonatkozó feltételeit. „Az ukrán erőknek el kell hagyniuk a jelenleg megszállt területeket, és akkor a harcok leállnak. Ha nem teszik meg, katonai eszközökkel fogjuk ezt elérni” – mondta Putyin az újságíróknak egy kirgizisztáni sajtótájékoztatón, a The Moscow Times szerint. 

Putyin: nevetséges, hogy megtámadnánk Európát, de ha kell, ezt le is írjuk

Bár Putyin nem közölte, hogy támogatja-e a béketerv összes rendelkezését, azt mondta, hogy „általánosságban egyetértünk abban, hogy ez alapul szolgálhat a jövőbeli megállapodásokhoz”, ami arra utalt, hogy egyes elemek összhangban vannak Moszkva elképzeléseivel. Az elnök mégis bírálta a keretrendszer egyes részeit, mivel azok nem rendelkeznek komoly jogi hangvétellel, és egy olyan záradékra hivatkozott, amely előírná Oroszország számára az Európa és Ukrajna felé irányuló megnemtámadási politikájának kodifikálását. „Egy dolog általánosságban azt állítani, hogy Oroszország nem tervezi Európa megtámadását. Számunkra ez nevetségesen hangzik, mivel soha nem terveztük – mondta. – De ha tőlünk akarják hallani, rendben, írásba foglalhatjuk. Nincs probléma.”

Putyin megismételte: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már nem legitim vezető, azzal érvelve, hogy Ukrajna elnökválasztásának hadiállapot miatti elhalasztása „jogilag lehetetlenné” teszi a vele való megállapodás aláírását. „Megállapodást akarunk aláírni Ukrajnával, de ez gyakorlatilag lehetetlen, jogilag lehetetlen – mondta. – Azt szeretnénk, hogy a döntést nemzetközi szinten is elismerjék.”

Orbán Viktor már Moszkvában - „Aligha tudjuk elkerülni”

Bár alapvetően a globális piacokon tapasztalható alapvető bizonytalanság és a magas hazai energiaárak elkerülése végett utazott a magyar miniszterelnök Moszkvába, Orbán Viktor a közösségi oldalán ma reggel azt írta, „aligha tudjuk elkerülni”, hogy a békekötés is szóba kerüljön a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetésen. Egészen pontosan a kormányfő győzheti meg az orosz elnököt arról, hogy fogadja el a béketervet, és zárják le a háborút. A magyar kormányfő az egyetlen uniós vezető, akit egy hónapon belül Washingtonban és Moszkvában is fogadnak, ráadásul mindkét nagyhatalom vezetője elismerően beszélt róla – írja a Magyar Nemzet. Orbán korábban kijelentette, hogy újraéleszti egy budapesti „békecsúcstalálkozó” terveit Trump és Putyin között Ukrajnáról, amelyet az ismert okok miatt „jegeltek” – teszi hozzá már a Reuters. 

Mint az ismert, néhány napja az amerikai és ukrán delegáció egy frissített, finomított keretrendszert dolgozott ki a béke érdekében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak szerint. A pikantéria, hogy a tárgyalásokat az amerikai béketervről ukrán részről az a Jermak menedzselte, aki Ali Baba becenéven a vizsgálók látókörébe került Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányában, amely Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéig hatolt, és még nincs vége. Az ukrán delegáció vezetője szerint jelentős előrelépés történt az álláspontok összehangolásában és a következő lépések azonosításában. 

Nem tudnak európai javaslatról 

Mindeközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter is optimizmusának adott hangot az egyeztetések után, ám azt is jelezte, hogy a Donald Trump amerikai elnök által meghatározott november 27-i határidő nincs kőbe vésve, a megállapodásra lehet, hogy csak a jövő héten kerül majd sor. A békemegállapodást Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is alá kellene írnia. Bár a sajtóban megjelent egy esetleges európai béketerv szövege is, Rubio a genfi tárgyalások után arról beszélt, hogy nem tud az európai javaslatról.

