Oroszország
amerikai partiőrség
Egyesült Államok
Hawaii

Orosz hadihajót észleltek az amerikai partok közelében: a parti őrség azonnal reagált a provokációra, Moszkva most már Washingtont kóstolgatja

Egy amerikai repülőt és hadihajót is riasztottak, miután észlelték az oroszok közeledését. Az orosz hadihajó nem hatolt be az amerikai felségvizekre.
K. B. G.
2025.11.14, 09:33
Frissítve: 2025.11.14, 09:38

Orosz hadihajót észlelt az amerikai parti őrség az ország felségvizének közelében. Az incidensre a parti őrség szerint még a múlt hónap végén, október 26-án került sor, 15 tengeri mérföldre (közel 28 kilométer) délre a Hawaiihoz tartozó Oahu szigetétől.

Charleston,,Sc,,Usa,-,February,17,,2024:,Stone,,A,140-meter
Az orosz hadihajó megjelenésére azonnal reagált az amerikai parti őrség / Fotó: Daniel Wright98 / Shutterstock

Az amerikai tájékoztatás szerint egy HC-130 Hercules repülőt és egy hajót is riasztottak az esettel kapcsolatban, megközelítve a Karelia orosz felderítő hajót – derül ki a Ria Novosztyi beszámolójából. Azt az amerikai parti őrség is elismerte, hogy a nemzetközi jog értelmében a felségvizeken kívül a külföldi hadihajók is akadálytalanul közlekedhetnek. Márpedig 

a parttól 12 tengeri mérföldig terjednek a tengerparti országok felségvizei.

A Hawaii parti őrség az egyik legkisebb az amerikai szervezet körzetei közül.

Az elmúlt hónapokban több esetben sértették meg NATO-országok légterét orosz vadászgépek és drónok is.

