Orosz hadihajót észleltek az amerikai partok közelében: a parti őrség azonnal reagált a provokációra, Moszkva most már Washingtont kóstolgatja

Orosz hadihajót észlelt az amerikai parti őrség az ország felségvizének közelében. Az incidensre a parti őrség szerint még a múlt hónap végén, október 26-án került sor, 15 tengeri mérföldre (közel 28 kilométer) délre a Hawaiihoz tartozó Oahu szigetétől.

Az orosz hadihajó megjelenésére azonnal reagált az amerikai parti őrség / Fotó: Daniel Wright98 / Shutterstock

Az amerikai tájékoztatás szerint egy HC-130 Hercules repülőt és egy hajót is riasztottak az esettel kapcsolatban, megközelítve a Karelia orosz felderítő hajót – derül ki a Ria Novosztyi beszámolójából. Azt az amerikai parti őrség is elismerte, hogy a nemzetközi jog értelmében a felségvizeken kívül a külföldi hadihajók is akadálytalanul közlekedhetnek. Márpedig

a parttól 12 tengeri mérföldig terjednek a tengerparti országok felségvizei.

A Hawaii parti őrség az egyik legkisebb az amerikai szervezet körzetei közül.

Az elmúlt hónapokban több esetben sértették meg NATO-országok légterét orosz vadászgépek és drónok is.