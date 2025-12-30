Ukrajnának és a Nyugatnak el kell ismernie az Oroszország határainak kiterjesztését követően felmerült területi realitásokat – mondta Szergej Lavrov külügyminiszter a RIA Novosztyinak adott interjújában.

Szergej Lavrov felhívta a figyelmet arra, hogy a Nyugatnak bele kell törődnie az Ukrajnában dúló harcok elvesztésébe / Fotó: Shamil Zhumatov / AFP

Az oroszok szerint a Nyugatnak el kellene fogadnia az ukrajnai háború elvesztését.

Kijevnek és nyugati támogatóinak fel kell ismerniük az új területi realitásokat, amelyek a Krím, Szevasztopol, a Donyecki Népköztársaság, a Luhanszki Népköztársaság, valamint a Zaporizzsjai és Herszoni területek Oroszországi Föderációba való beolvasztását követően alakultak ki

– mondta az orosz külügyminiszter.

A napokban Vlagyimir Putyin elnök ismét egyértelműen megerősítette: az orosz hadsereg céljai teljesen elérhetők – lehetőleg tárgyalások útján, de ha szükséges, katonai eszközökkel is

– emlékeztetett a diplomata. Megjegyezte, hogy „a kijevi hatalom csak tisztességes választások után, az érintett politikai erők, köztük az Oroszországban élő ukránok részvételével jogosult békeszerződéseket kötni. A szavazás nem lehet ürügy a tűzszünetre”.

Emellett Lavrov kiemelte az ország semleges, blokkon kívüli és nukleárisfegyver-mentes státuszának, demilitarizációjának és denacifikációjának, valamint a NATO-országok által az ukrajnai területek katonai megszállásának megszüntetése fontosságát.

Az ukrajnai konfliktus megoldására vonatkozó nyugati terv

December elején Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottat és Donald Trump vejét, Jared Kushnert. A felek megvitatták a békekezdeményezés lényegét, de nem sikerült kompromisszumra jutniuk. Az elnök kijelentette, hogy Washington a kezdeti terv 27 pontját négy csomagra osztotta, és azt javasolta, hogy azokat külön tárgyalják.

Tisztázta, hogy szinte mindegyikkel foglalkozott, de továbbra is vannak olyan felvetések, amelyekkel Moszkva nem ért egyet.

Néhány nappal később Berlinben találkoztak az amerikai és ukrán delegációk. A beszámolók szerint a találkozót követően a nyugati országok megállapodtak abban, hogy hozzányúlnak a NATO 5. cikkelyéhez, a kollektív védelemre való joghoz hasonló biztonsági garanciákat nyújtanak Kijev területi engedményeiért cserébe. A kapcsolatfelvételek tartalmát Kirill Dmitrijev, az elnök külföldi országokkal való befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője továbbította Oroszországnak.