Kiterjedt pénzmosó hálózat bukott le Magyarországon – lebuktak a működtetők, most a bíróság dönthet sorsukról

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik a vád szerint egy strómant beszervezve pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon. A vádirat lényege szerint egy 31 éves férfi 2020-ban kapcsolatba került egy olyan bűnelkövetői körrel, amely elsősorban külföldi személyek és cégek sérelmére elkövetett csalásokból nyert összegek tisztára mosását végezte – közölte az Ügyészség.

Milliárdos pénzmosás miatti emelt vádat a Fővárosi Főügyészség / Fotó: Vémi Zoltán

Ez a csoport Magyarországon nyitott bankszámlákon futtatta keresztül a kicsalt összegeket, majd onnan Ázsiába, többségében Hongkongba utaltatta. A 31 éves férfi vállalta, hogy ebben közreműködik, majd felkérte 34 éves ismerősét, hogy szerezzen valakit, aki strómanként hajlandó bankszámlákat nyitni.

A 34 éves talált egy jelenleg már ismeretlen helyen tartózkodó férfit, aki valós működtetés szándéka nélkül részt vett két cég alapításában és a cégeknek bankszámla nyitásában. A stróman ezután átadta a bankszámlaadatokat társainak, akik azt továbbították a pénzmosó hálózatnak.

A bankszámlákra alig egy hónap alatt több mint 1 milliárd forint értékű, külföldi cégektől kicsalt euró érkezett, amelyet a háttérben maradt tettesek tovább utaltak. A Fővárosi Főügyészség a két férfit üzletszerűen, különösen jelentős értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg vádiratában.

A főügyészség velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, a 31 éves ellen ezen felül pénzbüntetésre ítélést is indítványoz.