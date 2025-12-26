Deviza
Megérkezett Ferihegyre az új magyar légitársaság óriásgépe: így néz ki a Hungary Airlines Boeing 777-300ERSF repülője

Már egyéves a Hungary Airlines. Az új magyar légitársaság most elhozta Budapestre az átalakított Boeing típusú repülőgépét, amely Ferihegyről kezdi meg rendes működését napokon belül.
Hecker Flórián
2025.12.26, 07:13
Frissítve: 2025.12.26, 09:30

December 25-én reggel érkezett meg első alkalommal Budapestre Európa első Big Twin áruszállítója a Hungary Airlines, az új magyar légitársaság színeiben – jelentette az Airportal.hu.

Új magyar légitársaság, Hungary Airlines
Új magyar légitársaság: megérkezett Ferihegyre az óriásgépe / Fotó: Budflyer / Facebook (illusztráció)

A szóban forgó óriásgép egy Boeing 777-300ERSF, amelynek ferihegyi landolásáról számos nyilvános poszt született a közösségi médiában.

A légi közlekedési szakmai lap felidézte, hogy a Hungary Airlines egy évvel ezelőtt szerezte meg a légi jármű üzembentartási engedélyét (AOC) és az ehhez kapcsolódó működési engedélyt. Az ambiciózus növekedési tervekkel rendelkező légitársaság az elmúlt tizenkét hónapban

  • mintegy 13 ezer tonna árut szállított
  • és több mint 4600 órát repült,
  • emellett sikeresen túl van három magyar hatósági auditon
  • és egy EASA-ellenőrzésen.

 

A Hungary Airlines kezdetben heti három járatpárral repült Budapest és Hongkong között, áprilistól pedig már hetente négyszer közlekedett az útvonalon. A légitársaság augusztusban szerezte meg a Kína kontinentális részére történő üzemeléshez szükséges engedélyt az ország polgári légi közlekedési hatóságától.

Ennek megfelelően szeptembertől a vállalat elindította a jelenleg is folyamatosan, hetente ötször Airbus A330F típussal repülő járatát Csengcsou és Budapest között. Az útvonal a cég közlése szerint rekordszintű forgalmi adatokat produkál.

Új magyar légitársaság: megérkezett Ferihegyre az óriásgépe

A Hungary Airlines még november végén vette át és december elején állította forgalomba a FlyMeta és az Air Atlanta együttműködésével Európa első, Big Twin fantázianevű Boeing 777-300ERSF típusú gépét.

A 9H-JJB lajstromjelű, utasszállítóból átalakított repülőgép tehát december 25-én kora reggel landolt Budapesten, hogy napokon belül megkezdje az üzemelést a ferihegyi bázisról. A Big Twin december végén még egy hongkongi fordulót teljesít, mielőtt január elején rendszeres járatot visz Hangcsou és Budapest között.

A GE90-es hajtóművekkel felszerelt 777-300ERSF egy tonna árura vetítve akár 21 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszthat, mint négy hajtóműves elődei. A típus fő fedélzetén 47 standard méretű palettapozíció található, ami a gyári 777F kapacitásánál tízzel, a 747-400F-énél pedig nyolccal több.

A gép fontos jellemzője, hogy a fő fedélzeten a hőmérséklet szabályozható,

így a Boeing 777-300ERSF alkalmas hőérzékeny és romlandó áruk, gyógyszerek vagy állatok szállítására is, és a most 747-essel kiszolgált járatok 95 százalékát képes majd ellátni.

Új magyar légitársaság, a Hungary Airlines

A cég még 2024 áprilisában változtatta nevét Hungary Airlines Kft-re. Évek óta tevékenykedik a Kína és Magyarország közötti légiáru-szállítás területén, kezdetben Universal Translink Airline Hungary Kft. (UTA), majd rövid ideig Hungary Cargo Airlines Kft. néven. Székhelye a Budapest Airport Cargo Cityben van.

A Hungary Airlines Kft. többségi tulajdonosa 50 százalékot meghaladó részesedéssel a hazánkban élő, vélhetően magyar állampolgársággal is rendelkező Vu Csiang kínai üzletember. Mellette két kisebbségi tulajdonos szerepel a cégjegyzék adatai szerint:

  1. a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd.,
  2. valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonú Air Hungary Szolgáltató Zrt.

Érdekes momentum volt, hogy egy rövid időre úgy tűnt, a Hungary Airlines a cargo mellett a személyszállításban is feltűnhet: 2024 november végén az elnöke, Po Tuan Boeing 737 MAX utasszállító repülőgépek beszerzéséről írt alá szándéknyilatkozatot az amerikai gyártóval.

Csakhogy a hírt nyilvánosságra hozó kínai lap a tudósítást később eltávolította.

