Megérkezett Ferihegyre az új magyar légitársaság óriásgépe: így néz ki a Hungary Airlines Boeing 777-300ERSF repülője

December 25-én reggel érkezett meg első alkalommal Budapestre Európa első Big Twin áruszállítója a Hungary Airlines, az új magyar légitársaság színeiben – jelentette az Airportal.hu.

Új magyar légitársaság: megérkezett Ferihegyre az óriásgépe

A szóban forgó óriásgép egy Boeing 777-300ERSF, amelynek ferihegyi landolásáról számos nyilvános poszt született a közösségi médiában.

A légi közlekedési szakmai lap felidézte, hogy a Hungary Airlines egy évvel ezelőtt szerezte meg a légi jármű üzembentartási engedélyét (AOC) és az ehhez kapcsolódó működési engedélyt. Az ambiciózus növekedési tervekkel rendelkező légitársaság az elmúlt tizenkét hónapban

mintegy 13 ezer tonna árut szállított

és több mint 4600 órát repült,

emellett sikeresen túl van három magyar hatósági auditon

és egy EASA-ellenőrzésen.

A Hungary Airlines kezdetben heti három járatpárral repült Budapest és Hongkong között, áprilistól pedig már hetente négyszer közlekedett az útvonalon. A légitársaság augusztusban szerezte meg a Kína kontinentális részére történő üzemeléshez szükséges engedélyt az ország polgári légi közlekedési hatóságától.

Ennek megfelelően szeptembertől a vállalat elindította a jelenleg is folyamatosan, hetente ötször Airbus A330F típussal repülő járatát Csengcsou és Budapest között. Az útvonal a cég közlése szerint rekordszintű forgalmi adatokat produkál.

A Hungary Airlines még november végén vette át és december elején állította forgalomba a FlyMeta és az Air Atlanta együttműködésével Európa első, Big Twin fantázianevű Boeing 777-300ERSF típusú gépét.

A 9H-JJB lajstromjelű, utasszállítóból átalakított repülőgép tehát december 25-én kora reggel landolt Budapesten, hogy napokon belül megkezdje az üzemelést a ferihegyi bázisról. A Big Twin december végén még egy hongkongi fordulót teljesít, mielőtt január elején rendszeres járatot visz Hangcsou és Budapest között.

A GE90-es hajtóművekkel felszerelt 777-300ERSF egy tonna árura vetítve akár 21 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszthat, mint négy hajtóműves elődei. A típus fő fedélzetén 47 standard méretű palettapozíció található, ami a gyári 777F kapacitásánál tízzel, a 747-400F-énél pedig nyolccal több.

A gép fontos jellemzője, hogy a fő fedélzeten a hőmérséklet szabályozható,

így a Boeing 777-300ERSF alkalmas hőérzékeny és romlandó áruk, gyógyszerek vagy állatok szállítására is, és a most 747-essel kiszolgált járatok 95 százalékát képes majd ellátni.