Itt a vége: csődbe ment a világ egyik legismertebb elektromos autós akkumulátorcserélő cége, 330 millió dollár ég el a semmibe – ez súlyos figyelmeztetés

Csődvédelmet kért az amerikai Ample, az Európában is tevékenykedő startup, amely merész ígéretekkel próbálta forradalmasítani az elektromos autók „töltését”. A San Franciscó-i cég olyan moduláris akkucsererendszert fejlesztett és telepített, amely szinte bármilyen villanyautóhoz adaptálható, és amely mindössze öt perc alatt egy teljesen feltöltött akkumulátort tud a villanyautókba szerelni – írja a Villanyautósok.

Akkucsere: csődbe ment a világ egyik legismertebb elektromos autós akkumulátorcserélő cége / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP (illusztráció)

A koncepció annyira ígéretesnek tűnt, hogy a vállalat fennállása során mintegy 330 millió dollárnyi befektetést vont be, és olyan nagy nevekkel kötött együttműködési megállapodásokat, mint

a Stellantis

és a Mitsubishi.

Spanyolországban nemrég egy Fiat 500 e modellekből álló autómegosztó flottának telepített akkucserélő állomásokat.

A lendület azonban elfogyott. Az Ample likviditási problémákra és a kedvezőtlen piaci környezetre hivatkozva csődvédelmet kért az Egyesült Államokban.

Mostanra szinte teljesen leépítette az állományát, már csak két alkalmazottja van.

A bírósági iratok szerint 10-50 millió dollárnyi eszközzel rendelkezik, de felhalmozott 50-100 millió dollár pénzügyi kötelezettséget, miközben új finanszírozót vagy felvásárlót keres.

Hiába vonzó az akkucsere

A Villanyautósok hírét átvette a Totalcar is, és kiegészítette néhány érdekességgel. Például, hogy az elmúlt évtizedben több cég, köztük a Tesla is próbálkozott az akkucserével a gyorstöltés alternatívájaként, de hosszabb távon alig maradt fent néhány ilyen cég.

Az Ample partnerei között említi a kínai Niót, amely világszerte több mint 3200 csereállomást üzemeltet.

A nehézséget a lap szerint az üzleti modell jelenti. A Totalcar valószínűsíti továbbá, hogy az Ample-nek a gazdasági környezet sem tett jót, ahogyan Donald Trump megújulókkal ellenséges iparpolitikája sem.

Az Ample esete is emlékeztet arra, hogy bár a pár perces akkucsere elméletben csábító alternatívája a töltőoszlopnál ácsorgásnak,

a tőkeigény,

a skálázhatóság

és a szabványosítás

sokkal nehezebb korábban gondoltnál. Az is közrejátszott, hogy a hagyományos gyorstöltés folyamatosan fejlődik, és az autógyártók egyre nagyobb hatótávú, gyorsabban tölthető akkumulátorokat építenek be.