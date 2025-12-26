Deviza
EUR/HUF388,8 -0,23% USD/HUF330,14 -0,2% GBP/HUF445,43 -0,31% CHF/HUF418,06 -0,38% PLN/HUF92,2 -0,28% RON/HUF76,37 -0,27% CZK/HUF16,03 -0,07% EUR/HUF388,8 -0,23% USD/HUF330,14 -0,2% GBP/HUF445,43 -0,31% CHF/HUF418,06 -0,38% PLN/HUF92,2 -0,28% RON/HUF76,37 -0,27% CZK/HUF16,03 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ample
elektromos autók
csőd
akkumulátor
csere

Itt a vége: csődbe ment a világ egyik legismertebb elektromos autós akkumulátorcserélő cége, 330 millió dollár ég el a semmibe – ez súlyos figyelmeztetés

Jobb lesz figyelniük a hasonló cégeknek. Az elektromos autóknál végrehajtott akkucsere jó ötletnek tűnt, de a gyakorlatban igen nehéz rentábilisan végezni.
VG
2025.12.26, 06:39
Frissítve: 2025.12.26, 10:09

Csődvédelmet kért az amerikai Ample, az Európában is tevékenykedő startup, amely merész ígéretekkel próbálta forradalmasítani az elektromos autók „töltését”. A San Franciscó-i cég olyan moduláris akkucsererendszert fejlesztett és telepített, amely szinte bármilyen villanyautóhoz adaptálható, és amely mindössze öt perc alatt egy teljesen feltöltött akkumulátort tud a villanyautókba szerelni – írja a Villanyautósok.

akkucsere, akkumulátor elektromos autó, Mercedes
Akkucsere: csődbe ment a világ egyik legismertebb elektromos autós akkumulátorcserélő cége / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP (illusztráció)

A koncepció annyira ígéretesnek tűnt, hogy a vállalat fennállása során mintegy 330 millió dollárnyi befektetést vont be, és olyan nagy nevekkel kötött együttműködési megállapodásokat, mint

  • a Stellantis
  • és a Mitsubishi.
  • Spanyolországban nemrég egy Fiat 500 e modellekből álló autómegosztó flottának telepített akkucserélő állomásokat.

A lendület azonban elfogyott. Az Ample likviditási problémákra és a kedvezőtlen piaci környezetre hivatkozva csődvédelmet kért az Egyesült Államokban.

Mostanra szinte teljesen leépítette az állományát, már csak két alkalmazottja van.

A bírósági iratok szerint 10-50 millió dollárnyi eszközzel rendelkezik, de felhalmozott 50-100 millió dollár pénzügyi kötelezettséget, miközben új finanszírozót vagy felvásárlót keres.

Hiába vonzó az akkucsere

A Villanyautósok hírét átvette a Totalcar is, és kiegészítette néhány érdekességgel. Például, hogy az elmúlt évtizedben több cég, köztük a Tesla is próbálkozott az akkucserével a gyorstöltés alternatívájaként, de hosszabb távon alig maradt fent néhány ilyen cég. 

Az Ample partnerei között említi a kínai Niót, amely világszerte több mint 3200 csereállomást üzemeltet.

A nehézséget a lap szerint az üzleti modell jelenti. A Totalcar valószínűsíti továbbá, hogy az Ample-nek a gazdasági környezet sem tett jót, ahogyan Donald Trump megújulókkal ellenséges iparpolitikája sem. 

Az Ample esete is emlékeztet arra, hogy bár a pár perces akkucsere elméletben csábító alternatívája a töltőoszlopnál ácsorgásnak,

  • a tőkeigény,
  • a skálázhatóság
  • és a szabványosítás

sokkal nehezebb korábban gondoltnál. Az is közrejátszott, hogy a hagyományos gyorstöltés folyamatosan fejlődik, és az autógyártók egyre nagyobb hatótávú, gyorsabban tölthető akkumulátorokat építenek be.

Ebben a környezetben az akkucseremodellek nehezebben versenyeztek a javuló töltőinfrastruktúrával és a jobb akkutechnológiával. Az Ample esete figyelmeztetés a hasonló technológiával foglalkozó cégeknek, amelyekből jelenleg nagyjából egy tucat működhet világszerte, ezek nagy része is inkább két- vagy háromkerekű járművekkel foglalkozik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu