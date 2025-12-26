Deviza
Trump váratlan bejelentése: Amerika katonai csapást mért a világ egyik legnagyobb olajhatalmára – „Pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt”

Előre szólt az amerikai elnök, hogy ez fog történni. Egyelőre nem ismert, az Egyesül Államok milyen kiterjedésű támadást hajtott végre, de az biztos, hogy Nigéria nem folytathatja úgy, mind eddig.
Hecker Flórián
2025.12.26, 06:19
Frissítve: 2025.12.26, 07:35

Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigéria területén az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében – jelentette be Donald Trump amerikai elnök washingtoni idő szerint a csütörtök esti órákban. 

Nigéria, Trump, Amerika, USA
Nigéria: Amerika katonai csapást mért a világ egyik legnagyobb olajhatalmára / Fotó: Mehmet Eser / AFP

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az amerikai hadügyminisztérium irányítása mellett számos csapást hajtottak végre a terrorszervezet emberei ellen.

Nigéria: Amerika katonai csapást mért rá

Ma este utasításomra, mint főparancsnok utasítására, az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást hajtott végre az Iszlám Állam terrorista söpredék ellen Északnyugat-Nigériában, azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben – fogalmazott az amerikai elnök.

Emlékeztetett arra, hogy korábban figyelmeztette a terrorszervezetet, hogy amennyiben nem hagynak fel a keresztények elleni mészárlással,

pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt.

Donald Trump Truth Social-bejegyzésében világossá tette, hogy elnöksége idején nem fogja megengedni a radikális iszlamista terrorizmus virágzását.

Nigéria hatalmas ország, komoly gazdasági potenciállal. A feljegyzések szerint a világ legnagyobb húsz állama közé tartozik az olajkitermelés szempontjából.

Több mint 230 milliós lakosságával Afrika legnépesebb, és a Föld hatodik legnépesebb országa. A népesség nagyjából fele muszlim, akik többnyire északon élnek, fele pedig keresztény, akik többnyire délen.

A mostani támadás a levegőben lógott, amióta

  1. Trump még a múlt hónapban utasítást adott a Pentagonnak Nigéria elleni katonai művelet kidolgozására, és egyben kilátásba helyezte, hogy a keresztény közösségeket célzó erőszak miatt „olyat tesz majd a Nigériában, aminek ott nem fognak örülni”.
  2. Majd december első felében a külügyminisztérium jelezte, hogy Nigériát érintő vízumkorlátozásokról szóló lépéseket tesz a keresztények elleni erőszakhullám miatt. Az intézkedés keretében azoktól a nigériai állampolgároktól és családtagjaitól megvonják a vízumot, akik érintettek az erőszakos cselekményekben.
  3. A Trump-adminisztráció szintén a közelmúltban Nigériát a „különös aggodalomra okot adó országok” listájára vette a nemzetközi vallásszabadságról szóló törvényének hatálya alatt.

Friss lépés, hogy Amerika Nigériából is visszarendelte nagykövetét. Nagy kérdés, hogy a mostani konfliktus tovább fajul-e? Ebben kulcsfontosságú lesz Nigéria reakciója, illetve az is, hogy Trump hogyan ítéli meg, elérte-e a céljait a katonai csapással.

