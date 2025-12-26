Trump váratlan bejelentése: Amerika katonai csapást mért a világ egyik legnagyobb olajhatalmára – „Pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt”

Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigéria területén az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében – jelentette be Donald Trump amerikai elnök washingtoni idő szerint a csütörtök esti órákban.

Nigéria: Amerika katonai csapást mért a világ egyik legnagyobb olajhatalmára / Fotó: Mehmet Eser / AFP

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az amerikai hadügyminisztérium irányítása mellett számos csapást hajtottak végre a terrorszervezet emberei ellen.

Nigéria: Amerika katonai csapást mért rá

Ma este utasításomra, mint főparancsnok utasítására, az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást hajtott végre az Iszlám Állam terrorista söpredék ellen Északnyugat-Nigériában, azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben – fogalmazott az amerikai elnök.

Emlékeztetett arra, hogy korábban figyelmeztette a terrorszervezetet, hogy amennyiben nem hagynak fel a keresztények elleni mészárlással,

pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt.

Donald Trump Truth Social-bejegyzésében világossá tette, hogy elnöksége idején nem fogja megengedni a radikális iszlamista terrorizmus virágzását.

Nigéria hatalmas ország, komoly gazdasági potenciállal. A feljegyzések szerint a világ legnagyobb húsz állama közé tartozik az olajkitermelés szempontjából.

Több mint 230 milliós lakosságával Afrika legnépesebb, és a Föld hatodik legnépesebb országa. A népesség nagyjából fele muszlim, akik többnyire északon élnek, fele pedig keresztény, akik többnyire délen.

A mostani támadás a levegőben lógott, amióta

Trump még a múlt hónapban utasítást adott a Pentagonnak Nigéria elleni katonai művelet kidolgozására, és egyben kilátásba helyezte, hogy a keresztény közösségeket célzó erőszak miatt „olyat tesz majd a Nigériában, aminek ott nem fognak örülni”. Majd december első felében a külügyminisztérium jelezte, hogy Nigériát érintő vízumkorlátozásokról szóló lépéseket tesz a keresztények elleni erőszakhullám miatt. Az intézkedés keretében azoktól a nigériai állampolgároktól és családtagjaitól megvonják a vízumot, akik érintettek az erőszakos cselekményekben. A Trump-adminisztráció szintén a közelmúltban Nigériát a „különös aggodalomra okot adó országok” listájára vette a nemzetközi vallásszabadságról szóló törvényének hatálya alatt.

Friss lépés, hogy Amerika Nigériából is visszarendelte nagykövetét. Nagy kérdés, hogy a mostani konfliktus tovább fajul-e? Ebben kulcsfontosságú lesz Nigéria reakciója, illetve az is, hogy Trump hogyan ítéli meg, elérte-e a céljait a katonai csapással.