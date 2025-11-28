Szülés után visszatérni a munkába: tényleg ennyire nehéz? Így lesz mégis esélye új állást találni (X)

Miért olyan nehéz a visszaút a munkaerőpiacra?

Magyarországon egyedülálló módon az anyák akár két évig is otthon maradhatnak úgy, hogy közben jövedelmük nagy részét megkapják. Ez óriási támogatás, de paradox módon éppen emiatt válik nehezebbé a visszatérés: az a többéves kiesés láthatóvá és érezhetővé válik a karrierben.

Szülés után visszatérni a munkába: tényleg ennyire nehéz? Így lesz mégis esélyed új állást találni

A munkáltatók gyakran kételkednek abban, hogy:

• a két év után ugyanaz a tempó vagy teljesítmény fenntartható • a kisgyerekes szülő rugalmasan tud reagálni a munkahelyi elvárásokra • egy beszoktatási időszakot vagy gyakori betegségeket kezelni tud a munka mellett

Ráadásul bár a gyed alatt a munkaviszony elvileg védelem alatt áll, a gyakorlat azt mutatja: sok anya nem ugyanoda tér vissza, ahol korábban dolgozott. Sokszor teljesen új szakterületet, új munkakört kell keresni – és ez komoly hátrányt jelenthet.

Részmunkaidő? Home office? Sok helyen még mindig illúzió

A Covid idején úgy tűnt, megfordult a világ: mindenki online dolgozott, mindenhol elfogadott lett a rugalmasság. Csakhogy a tendencia visszarendeződött. Egyre több cég ragaszkodik az irodai jelenléthez, és a részmunkaidős állások száma továbbra is alacsony.

Pedig a kismamáknak éppen erre lenne szükségük:

• kezdetben részmunkaidőre • fokozatos visszatérésre • rugalmas munkaidőre • otthoni munkavégzés lehetőségére legalább részben

A valóság viszont az, hogy sok vállalat erre nem képes vagy nem akar nyitni.

A kisgyerekes anyák mégis szuper munkaerők – és egyre több cég érti ezt

Bár kevesen beszélnek róla, a kisgyermekes évek alatt rengeteg olyan készség fejlődik, amelyet a munkahelyek aranyárban mérnek:

• kiemelkedő priorizálási képesség

• egy időben több dologra figyelni tudás

• hatékony időgazdálkodás

• erős lojalitás és elkötelezettség

• stabil stresszkezelési rutin

Egy frissen visszatérő anya pontosan tudja, hogy mennyire nehéz újra helytállni – éppen ezért hálás, motivált és megbecsüli a munkahelyet, ahol rugalmasan és partnerként kezelik.