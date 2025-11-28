Szülés után visszatérni a munkába: tényleg ennyire nehéz? Így lesz mégis esélye új állást találni (X)
Miért olyan nehéz a visszaút a munkaerőpiacra?
Magyarországon egyedülálló módon az anyák akár két évig is otthon maradhatnak úgy, hogy közben jövedelmük nagy részét megkapják. Ez óriási támogatás, de paradox módon éppen emiatt válik nehezebbé a visszatérés: az a többéves kiesés láthatóvá és érezhetővé válik a karrierben.
A munkáltatók gyakran kételkednek abban, hogy:
• a két év után ugyanaz a tempó vagy teljesítmény fenntartható • a kisgyerekes szülő rugalmasan tud reagálni a munkahelyi elvárásokra • egy beszoktatási időszakot vagy gyakori betegségeket kezelni tud a munka mellett
Ráadásul bár a gyed alatt a munkaviszony elvileg védelem alatt áll, a gyakorlat azt mutatja: sok anya nem ugyanoda tér vissza, ahol korábban dolgozott. Sokszor teljesen új szakterületet, új munkakört kell keresni – és ez komoly hátrányt jelenthet.
Részmunkaidő? Home office? Sok helyen még mindig illúzió
A Covid idején úgy tűnt, megfordult a világ: mindenki online dolgozott, mindenhol elfogadott lett a rugalmasság. Csakhogy a tendencia visszarendeződött. Egyre több cég ragaszkodik az irodai jelenléthez, és a részmunkaidős állások száma továbbra is alacsony.
Pedig a kismamáknak éppen erre lenne szükségük:
• kezdetben részmunkaidőre • fokozatos visszatérésre • rugalmas munkaidőre • otthoni munkavégzés lehetőségére legalább részben
A valóság viszont az, hogy sok vállalat erre nem képes vagy nem akar nyitni.
A Jobinfo.hu-n külön lehet szűrni részmunkaidős és home office lehetőségekre is. Nézze meg a legfrissebb ajánlatokat!
A kisgyerekes anyák mégis szuper munkaerők – és egyre több cég érti ezt
Bár kevesen beszélnek róla, a kisgyermekes évek alatt rengeteg olyan készség fejlődik, amelyet a munkahelyek aranyárban mérnek:
• kiemelkedő priorizálási képesség
• egy időben több dologra figyelni tudás
• hatékony időgazdálkodás
• erős lojalitás és elkötelezettség
• stabil stresszkezelési rutin
Egy frissen visszatérő anya pontosan tudja, hogy mennyire nehéz újra helytállni – éppen ezért hálás, motivált és megbecsüli a munkahelyet, ahol rugalmasan és partnerként kezelik.
A tapasztalatok azt mutatják: ők azok a munkavállalók, akik ha lehetőséget kapnak, hihetetlenül nagy odaadással dolgoznak.
A munka és a család összeegyeztethetősége = demográfiai kulcskérdés
A kutatások egyértelműek: ott születik több gyerek, ahol a munkavállalás és a családi élet összehangolása nem egyéni terhet, hanem társadalmi szintű támogatást jelent.
Az északi országokban például:
• rugalmas részmunkaidő és home office működik • kiegyenlítettebb a háztartási munkamegosztás • az apák hosszabb fizetett szabadságot kapnak • rengeteg a bölcsődei férőhely • a karrier és a család nem kizárják, hanem erősítik egymást
Ezek a rendszerek azt üzenik: nem kell választani a gyerek és a karrier között.
Magyarországon is ebbe az irányba kellene mozdulni ahhoz, hogy az anyák valóban esélyt kapjanak a munkahelyi visszatérésre.
A jó hír: egyre több munkáltató nyitott a kisgyerekes szülőkre
Szerencsére a cégek egyre nagyobb része ismeri fel, hogy a kisgyermekes anyák nemhogy nem hátráltatják a működést, hanem erősíthetik is a csapatot. A rugalmas munkavégzés iránti igény ma már nem luxus, hanem a munkaerőpiac egyik legfontosabb trendje. Szeretne több karriertippet kisgyerekes szülőknek? Olvassa tovább a Jobinfo blog cikkeit, ahol gyakorlati ötleteket, inspirációt és munkaerőpiaci tanácsokat találsz!