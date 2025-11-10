Deviza
EUR/HUF383.29 -0.38% USD/HUF331.56 -0.53% GBP/HUF436.49 -0.35% CHF/HUF411.69 -0.33% PLN/HUF90.53 -0.26% RON/HUF75.4 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.21% EUR/HUF383.29 -0.38% USD/HUF331.56 -0.53% GBP/HUF436.49 -0.35% CHF/HUF411.69 -0.33% PLN/HUF90.53 -0.26% RON/HUF75.4 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,882.25 +0.54% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,970 +1.68% OTP32,810 +1.04% RICHTER9,790 -0.61% OPUS521 -3.26% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 +0.32% WABERERS5,540 +0.72% BUMIX10,438.69 -0.23% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,340.81 +1.61% BUX107,882.25 +0.54% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,970 +1.68% OTP32,810 +1.04% RICHTER9,790 -0.61% OPUS521 -3.26% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 +0.32% WABERERS5,540 +0.72% BUMIX10,438.69 -0.23% CETOP3,684.84 -0.27% CETOP NTR2,340.81 +1.61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légierő
baltikum
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: a balti misszió a NATO legkockázatosabb feladata – „Itt egy félreértés az egész világot romba döntheti”

Szijjártó Péter a balti légtérrendészeti műveletben részt vevő magyar katonák előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar katonák a NATO legveszélyesebb missziójában vesznek részt. Szijjártó kiemelte, hogy hazánk 2015, 2019 és 2022 után immár negyedik alkalommal vállal szerepet a térségbeli szövetségesek légterének védelmében.
VG/MTI
2025.11.10, 13:51

Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a litvániai Siauliaiban.

grippen Szijjártó Péter: A balti misszió a NATO legkockázatosabb feladata – „Itt egy félreértés az egész világot romba döntheti”
Magyar Gripenek őrzik a balti légteret / Fotó: Honvédelem.hu

A tárcavezető a balti légtérrendészeti műveletben részt vevő magyar katonák előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a balti régióban a legnagyobb a napi veszélye a NATO és Oroszország közötti közvetlen konfrontációnak, itt a legnagyobb a felelősség, itt a legtörékenyebb a helyzet, ezáltal itt egy hiba, vagy egy rossz döntés, vagy egy félreértés pusztító hatással lenne az egész világra.

Sem fizikailag, sem a szó átvitt értelmében máshol nincsenek ennyire közel egymáshoz a szövetséges erők és az orosz haderő

– mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy ez adja a helyzet bonyolultságát, és emiatt szeretné elismeréséről biztosítani a katonákat, mert itt úgy kell védeni szövetségeseink biztonságát és szuverenitását, hogy közben megvédik a béketeremtés lehetőségét is. Szijjártó Péter kiemelte, hogy hazánk 2015, 2019 és 2022 után immár negyedik alkalommal vállal szerepet a térségbeli szövetségesek légterének védelmében. 

Majd arra emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború kitörését követően két ügyben volt teljes egyetértés a NATO-tagállamok között: az első, hogy az észak-atlanti szövetség nem résztvevője ennek a fegyveres konfliktusnak, míg a másik, hogy szó szerint mindent meg kell tenni a közvetlen konfrontáció elkerülése érdekében Oroszországgal.

Aláhúzta, hogy noha egyes szereplők igyekszenek relativizálni, elhomályosítani a felvázolt éles vörös vonalakat, ezek a döntések szerencsére máig érvényben vannak. Továbbá megjegyezte, hogy a misszió teljes mértékben hű a NATO eredeti célkitűzéseihez, hiszen ez a világtörténelem legerősebb védelmi szövetsége, s nem a világ legerősebb támadó szövetsége, még ha vannak is, akik ezt a kettőt készek összekeverni.

A miniszter végezetül arra is kitért, hogy Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodott el a politikai döntéshozók között, azonban tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy háborút a harctéren le lehet zárni vagy hogy egy nukleáris hatalmat fegyverszállításokkal le lehet győzni. 

Tudatta, hogy Magyarország az egyetlen európai ország, amely már a kezdetektől fogva tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetett, de ma jobb a helyzet a korábbinál, mert a világ első számú szuperhatalma, a NATO vezető ereje, az Egyesült Államok is ezt az álláspontot képviseli. Illetve úgy vélekedett, hogy amíg nem sikerül a diplomáciai rendezés, addig a legfontosabb feladat az eszkalációs kockázatok kivédése és annak megakadályozása, hogy Magyarországot belerángassák ebbe a háborúba.

Páratlan siker: kiviszik a magyar technológiát egy külföldi atomerőműbe

Még az év vége előtt megállapodás születik az egyedi magyar szárazhűtéses technológia alkalmazásáról Üzbegisztán készülő atomerőművében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szamarkandban. Az új magyar technológia hatalmas előrelépést jelent Üzbegisztán atomenergia-programja számára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu