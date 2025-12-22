Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett az ukránoknak: Oroszország brutális támadásra készül karácsonykor – megkezdődött a felkészülés a védekezésre

Az ukrán vezetés szerint Oroszország nemcsak elutasította a karácsonyi tűzszünet lehetőségét, hanem kifejezetten az ünnepi időszakra időzíthet újabb, nagyszabású támadásokat Ukrajna ellen. Volodimir Zelenszkij erről újságíróknak beszélt Kijevben, a Diplomáciai Akadémián, hangsúlyozva: a Kreml eddigi lépései és kommunikációja nem a feszültség csökkentésére, hanem épp ellenkezőleg, készülő brutális támadásokra utalnak.

Oroszország brutális támadásra készül karácsonykor – megkezdődött a felkészülés a védekezésre / Fotó: Olekszandr Oszipov

Kijev brutális támadásokra számít karácsonykor

Az ukrán elnök szerint az orosz hadműveletek jellege arra enged következtetni, hogy Moszkva a karácsonyi napokban is brutális támadásokra készül. Elmondása szerint a legutóbbi biztonsági tanácskozáson külön napirendre került a december 23–25-i időszak, amikor a hatóságok fokozott veszélyt látnak a civil infrastruktúra és a lakosság számára. Zelenszkij úgy fogalmazott:

Oroszország korábbi gyakorlata alapján „ez a karakterük, hogy az ünnepeket sem kímélve hajtanak végre brutális támadásokat”.

A nyilatkozatból az is kiderült, hogy Ukrajna újra napirendre vette a légvédelem megerősítését, különösen a nagyvárosok, települések és helyi közösségek körül. Az államfő szerint az ukrán katonai hírszerzés és más biztonsági szervek megerősített megfigyelési üzemmódba léptek, hogy időben észleljék az esetleges rakéta- és drónindításokat.

Nem új keletű dolog a karácsonyi tűzszünet

A karácsonyi tűzszünet gondolata az elmúlt napokban nemzetközi szinten is felmerült. Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárja nyilvánosan javasolta Moszkvának, hogy

az ünnepek idejére rendeljen el fegyvernyugvást, abban a reményben, hogy az orosz vezetésben „maradt még némi emberség”, és legalább néhány napra békén hagyják a civileket.

Zelenszkij ezt követően közölte, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok is támogatta volna a karácsonyi és újévi tűzszünetet, ugyanakkor szerinte egyértelművé vált: a döntés kizárólag Oroszország politikai akaratán múlott.

A Kreml részéről azonban gyors elutasítás érkezett. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője bejelentette, hogy Moszkva nem fogadja el a javaslatot, és nem tervezi a harcok felfüggesztését az ünnepi időszakra. Zelenszkij szerint ez világosan mutatja, hogy Oroszország részéről nincs készség kompromisszumra vagy diplomáciai gesztusokra, még ideiglenes formában sem.