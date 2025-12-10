Deviza
Kedd este tartott éjszakába tartó rendkívüli kormányülést Orbán Viktor miniszterelnök. A kabinet döntéseiről szerda reggel 8 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Jönnek a kormány rendkívüli bejelentései – élőben a kormányinfó / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

