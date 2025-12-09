Hogyan lehet olcsón fenntartani egy vállalkozói bankszámlát?

A lakossági bankszámlákhoz hasonlóan a vállalkozói számlacsomagokra is igaz, hogy egy rosszul megválasztott konstrukcióval akár a többszörösére emelkedhetnek a fenntartással összefüggő költségek. Miután pedig a céges számlák fenntartási költsége jóval nagyobb, a költségekben mutatkozó eltérés évente akár százezer forintos nagyságrendű is lehet.

Vállalkozói bankszámla – hogyan lehet olcsón fenntartani / Fotó: Mr. Ashi. Sae Yang / Shutterstock

A vállalkozói bankszámla kiválasztásánál ismerni kell a saját igényeinket

A céges bankszámláknál ráadásul nem lehet számolni egy sor olyan kedvezménnyel, amelyekkel a lakossági ügyfelek kalkulálhatnak: így az átutalásokhoz kapcsolódó tranzakciós díjat legfeljebb limitált módon vagy akciós jelleggel lehet elkerülni, és itt nem jár a havi két ingyenes készpénzfelvétel sem.

A költségek lefaragásának az első és elengedhetetlen feltétele viszont itt is az, hogy minél jobban ismerjük a saját pénzhasználati szokásainkat: így például azt, hogy mekkora a számlán generált, várható forgalom, mennyi utalási tranzakciót végzünk egy hónapban – figyelve arra is, hogy bankon belüli vagy kívüli, illetve forintban végzett tranzakciókról van-e szó –, vagy mekkora a készpénzes műveletek várható gyakorisága és összege.

Ha az említett paramétereket sikerült meghatározni, jóval nagyobb az esélye annak, hogy a kínálatból a leginkább testhezálló konstrukcióra esik a választás. A kínálat pedig igen bőséges: a bankok általában a kisvállalkozói körnek is legalább négy-ötféle csomagot tartanak kínálatban, illetve léteznek speciális tevékenységi körökhöz igazodó – orvosoknak, ügyvédeknek szóló – számlacsomagok is.

Tudni kell olvasni a sorok között

Miután a bő egymillió, itthon vezetett vállalkozói számla túlnyomó többsége a mikro- és kisvállalkozásokhoz kötődik, érthető módon egyre intenzívebb a számlavezetőkért folytatott verseny a piaci szereplők között. Így a céges bankszámlánál is megjelentek a díjmentes számlavezetést kínáló csomagok, és a lakossági számlákhoz hasonlóan egyre több bank kínál egyszeri jóváírást is az új számla megnyitásáért cserébe.

A kínált kedvezményeknél viszont nem árt figyelni arra, hogy ezek nagy része átmeneti jellegű, legyen szó akár a nullaforintos csomagdíjakról vagy a számlához tartozó bankkártyáról – utóbbi díját például rendszerint csak az első évben vállalják át a bankok. Így a pillanatnyi állapot szerinti költségkalkuláció mellett érdemes megvizsgálni azt is, hogy az adott csomag mit tud majd a kedvezményes időszak lejárta után. Szintén nem árt figyelni arra, hogy a csomagok díjtételeinél forgalmi elvárásokat is támasztani szoktak a pénzintézetek: ha ezeknek nem sikerül megfelelni, a kondíciók jóval kedvezőtlenebbek lehetnek.

Az átutalási forgalomra szintén nem árt rendszeresen ránézni, hiszen a tranzakciós illeték nyomán sokszor ezek adják a számla fenntartási költségének legnagyobb szeletét.

Így az adott csomagnál érdemes pontosan tudni, hogy az átutalási műveletekhez milyen kedvezmények járnak, illetve ezek meddig érvényesek.