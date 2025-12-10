A kormány döntést hozott a repülőtéri gyorsvasútról – kiderült, mennyire éri meg vonattal menni Ferihegyre
„2026 januárjában a nemzetgazdasági miniszter kiírja azt a koncessziót, amely repülőtéri gyorsvasútra vonatkozik” – mondta Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón.
A miniszter elmondta, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati Pályaudvar között mintegy 27 kilométeres szakaszon valósul meg a beruházás. „Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak” – tette hozzá.
A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta, hogy körülbelül hat év alatt készül el a beruházás.
„19 perc lesz a menetidő a repülőtér és a pályaudvar között. 5-10 perces gyakorisággal közlekednek majd a vonatok és mintegy 33 ezer fős napi utasforgalommal számolunk” – tette hozzá.
Gulyás Gergely beszélt az árazásról is:
3-4 ezer forint körül lesz, amely versenyképes lesz a taxi árakhoz képes.
„Az idei évben közel lesz a 20 millióhoz Ferihegy forgalma: ez újabb rekord és azt várjuk, hogy ez a vasút is hozzájáruljon ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot minél előbb elérhessük” – mondta.
Októberben a nemzetgazdasági miniszter és az építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy korszerűsítik a repülőtér közlekedési kapcsolatait.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető út előkészítéséhez 169 épület bontására írta ki a kormány a közbeszerzést. Az 1000 milliárd forintos kormányzati fejlesztés első látható lépéseként az építési és közlekedési minisztérium 11,8 milliárd forintos közbeszerzés kiírásával keresi a kivitelezőt a repülőtér közúti elérhetőségét javító bontási munkákra.
A nagyszabású beruházás része a 11 kilométeres gyorsforgalmi út megépítése az Üllői út külső része és a repülőtér között, valamint a 3-as terminál és a hozzá tartozó vasútvonal kialakítása. A projekt célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Budapest belvárosa és a légikikötő között, ezzel is csökkentve a forgalmi torlódásokat és javítva a logisztikai elérhetőséget a fővárosban.
A vasút fejlesztésére egymilliárd euró jut, ennek keretében 27 kilométer vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Az új gyorsvasút által akár Debrecenből vagy Győrből is elérhetővé válik a Liszt Ferenc.
Nagy Márton azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik,
a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.
Lázár János elmondta, hogy egymilliárd eurót költenek a hármas terminál, valamint 500 millió euró a közútfejlesztésre. Kérdésre válaszolva a miniszterek elmondták, hogy a hármas terminál 2034–2035-re készülhet majd el, valamint a vasút építése is ekkor fejeződhet be.