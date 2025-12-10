Deviza
A kormány döntést hozott a repülőtéri gyorsvasútról – kiderült, mennyire éri meg vonattal menni Ferihegyre

Idén közel lesz a 20 millióhoz Ferihegy forgalma. A gyorsvasút pedig hozzájárulj majd ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot el lehessen érni.
VG
2025.12.10, 08:29
Frissítve: 2025.12.10, 10:11

„2026 januárjában a nemzetgazdasági miniszter kiírja azt a koncessziót, amely  repülőtéri gyorsvasútra vonatkozik” – mondta Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón.  

20250610_repter_016_VZ
A kormány döntést hozott a repülőtéri gyorsvasút / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A miniszter elmondta, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati Pályaudvar között mintegy 27 kilométeres szakaszon  valósul meg a beruházás. „Állami forrásra  nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak” –  tette hozzá.

A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta, hogy körülbelül hat év alatt készül el a beruházás. 

„19 perc lesz a menetidő a repülőtér és a pályaudvar között. 5-10 perces gyakorisággal közlekednek majd a vonatok és mintegy 33 ezer fős napi utasforgalommal számolunk” –  tette hozzá.

Gulyás Gergely beszélt az árazásról is: 

3-4 ezer forint körül lesz, amely versenyképes lesz a taxi árakhoz képes. 

„Az idei évben közel lesz a 20 millióhoz Ferihegy forgalma: ez újabb rekord és azt várjuk, hogy ez a vasút is hozzájáruljon ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot  minél előbb elérhessük” – mondta.

Októberben a nemzetgazdasági miniszter és az építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy korszerűsítik a repülőtér közlekedési kapcsolatait

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető út előkészítéséhez 169 épület bontására írta ki a kormány a közbeszerzést. Az 1000 milliárd forintos kormányzati fejlesztés első látható lépéseként az építési és közlekedési minisztérium 11,8 milliárd forintos közbeszerzés kiírásával keresi a kivitelezőt a repülőtér közúti elérhetőségét javító bontási munkákra.

A nagyszabású beruházás része a 11 kilométeres gyorsforgalmi út megépítése az Üllői út külső része és a repülőtér között, valamint a 3-as terminál és a hozzá tartozó vasútvonal kialakítása. A projekt célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen Budapest belvárosa és a légikikötő között, ezzel is csökkentve a forgalmi torlódásokat és javítva a logisztikai elérhetőséget a fővárosban.

A vasút fejlesztésére egymilliárd euró jut, ennek keretében 27 kilométer vasút valósul meg Kőbánya és Monor között, így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. Az új gyorsvasút által akár Debrecenből vagy Győrből is elérhetővé válik a Liszt Ferenc. 

Nagy Márton azt is bejelentette, hogy a reptéri kapacitást is bővítik,

a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

Lázár János elmondta, hogy egymilliárd eurót költenek a hármas terminál, valamint 500 millió euró a közútfejlesztésre. Kérdésre válaszolva a miniszterek elmondták, hogy a hármas terminál 2034–2035-re készülhet majd el, valamint a vasút építése is ekkor fejeződhet be.

 

