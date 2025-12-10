Meglepő döntést hozott az EU legnagyobb országa a nyugdíjreformról: fordulat a korhatár megemelésében – több adót vetnek ki a tőkére

A francia képviselők kedd este szűk többséggel elfogadták a 2026-os társadalombiztosítási költségvetés tervezetét, ami jelentős politikai győzelem a kisebbségi kormányt vezető Sébastien Lecornu miniszterelnök számára, aki elődeivel ellentétben nem kívánta megkerülni a parlamenti szavazást.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A törvényjavaslatot, amely a 2023-ban elfogadott és azóta is vitatott nyugdíjreform felfüggesztését is tartalmazza, a nemzetgyűlés 247 igen szavazattal 234 ellenében fogadta el. A szövegről pénteken szavaz a szenátus, miután végleges elfogadásra még egyszer visszakerül a képviselők elé.

A szavazás kimenetele az utolsó pillanatig bizonytalan volt, mivel az ellenzéki Nemzeti Tömörülésnek a Marine Le Pen által vezetett frakciója mellett a kormánypárti jobbközép Köztársaságiak és a centrista Horizontok nevű párt sem támogatta a szöveget, s az elnöki párt több tagja is úgy vélte, hogy az túl sok engedményt tett a baloldalnak.

Viszont támogatta a költségvetési javaslatot az ellenzéki Szocialista Párt, ami sokáig valószínűtlen forgatókönyvnek számított a nemzetgyűlésben. Sébastien Lecornu jobbközép kormánya több gesztust tett az elmúlt napokban, hogy elnyerje a Zöldek jóindulatát is, akik végül a szavazás előtt nem sokkal bejelentették, hogy

tartózkodnak, s ennek köszönhetően átment a javaslat.

A szocialistákon kívül a Reneszánsz (elnöki többség), a centrista MoDem és Liot csoportok is igennel, míg a radikális baloldali Lázadó Franciaország és a kommunisták nemmel szavaztak a tervezetre. A szocialisták támogatásáért cserébe 2028-ig, azaz legalább a következő elnökválasztásig felfüggesztett nyugdíjreform Emmanuel Macron második ötéves ciklusának legemblematikusabb reformja és egyben jelképe volt.

A nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelését előíró törvény ellen hónapokig tartó tömegtüntetések voltak az országban, s azóta is vitatják a szakszervezetek. Az elfogadott törvényjavaslat egy másik engedményt is tartalmaz a baloldal felé: a tőkére kivetett általános szociális hozzájárulás emelését, ami a szociális védelmet finanszírozza.