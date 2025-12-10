Sokkoló ukrán javaslat, nem akárki súgta bele Zelenszkijék fülébe: "Állítsuk le az orosz olajat Magyarországnak a Barátság vezetéken, akkor lesz elég áramunk"

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök számos kormányzati döntést jelentett be, amelyek célja a villamos energia lakosság javát szolgáló újraelosztása az áramkimaradások ütemtervének csökkentése érdekében. Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaprogramjainak igazgatója azonban úgy látja, hogy ezek nem javítanak jelentősen a helyzeten – írja a UNIAN hírügynökség.

Az orosz olaj tranzitja rengeteg áramot fogyaszt, miközben az ukrán lakosság hiányt szenved belőle / Fotó: AFP

A szakértő azt is javasolja, hogy a kormány további kilowattokat kérjenek az ukrán vállalkozásoktól. Kivételt képezhetnek talán a kritikus iparágak vagy azok a vállalatok, amelyek saját szükségleteik több mint 60 százalékát importálják. Utóbbi energiafogyasztókat nem kapcsolják ki az áramszolgáltatásból.

„Például egyes szállodák, középvállalkozások, amelyek olyan árukat állítanak elő, amelyek nem kritikusan szükségesek az ország számára. De ez nem fogja jelentősen befolyásolni a helyzetet” – jegyezte meg Omelcsenko.

Becslései szerint egy ilyen újraelosztás potenciálisan egy órával csökkenthetné az áramkimaradások időtartamát.

Egy másik lehetséges megoldás az áramszolgáltatás leállítását tiltó vállalatok listájának csökkentése. Ez a lehetőség azonban nem javítaná jelentősen a lakossági fogyasztók áramszüneti ütemtervét.

Omelcsenko véleménye szerint hatékonyabb forgatókönyv lenne az orosz olaj Ukrajna területén keresztüli tranzitjának leállítása, mivel ez jelentősen nagyobb kapacitást szabadítana fel.

A szakértő azt javasolja, hogy állítsák le az orosz olaj Magyarországra történő szállítását a Barátság kőolajvezetéken keresztül, amely jelentős mennyiségű áramot fogyaszt.

„Még mindig orosz olajat tranzitálunk, az olajvezeték pedig elektromos szivattyúkon áll, és nagy mennyiségű áramot fogyaszt – körülbelül annyit, mint Cserkaszi... Rendellenes, amikor a fogyasztókat korlátozzák, miközben az orosz olaj tranzitjára nincsenek korlátozások.”

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, Ukrajna már többször támadta a magyar lakosságot ellátó olajvezeték infrastruktúráját. Legutóbb december elején érte támadás a Barátság kőolajvezetéket. A kőolajvezeték elleni támadást az oroszországi Taganrog-Lipeck vezetékszakaszon hajtották végre az ukránok. Az ukrán katonai hírszerzés szerint a kőolajvezeték megrongálásához távirányítású robbanószerkezetet használtak.