Csillapíthatatlan a Pfizer étvágya a súlycsökkentők piacán – a Metsera után egy kínai startupra is ráharapott

A kínai–amerikai együttműködés szép példáját mutatta meg a Pfizer és a Fosun. A két gyógyszergyártó óriás egy kínai fejlesztésű, ígéretes súlycsökkentő szerre kötött licencmegállapodást, és együttműködésüket is elmélyítik a Bloomberg értesülései szerint. A hivatalos nevén Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. egyik leányvállalata, a YaoPharma adja az együttműködés kínai közvetlen alanyát.

A Pfizer a felvásárlások mellett licencmegállapodásokkal is erősíti piaci szerepét / Fotó: Emilio Parra Doiztua

A Pfizer e cég kis molekulájú glukagonszerű-peptid-1 – vagy GLP-1 – receptoragonista fejlesztését támogatja gőzerővel, hogy a végre beszállhasson az amerikai Eli Lilly és a dán Novo Nordisk által dominált fogyasztószerek piacára. Persze ahhoz, hogy a YP05002 kódnéven futó hatóanyagot forgalmazhassák, előbb a hosszadalmas tesztelési és engedélyezési eljárásokat is sikerrel kell lefolytatniuk.

A Pfizer betörne a súlycsökkentők piacára

A YP05002 egyelőre ennek a korai szakaszában jár, pontosabban az első klinikai fejlesztési-tesztelési fázisban voltak, amikor lecsaptak rájuk az amerikaiak. A megállapodás szerint a YaoPharma kizárólagos licencet ad a Pfizernek az YP05002 további fejlesztésére, gyártására és forgalmazására világszerte, előbb azonban lezárja a folyamatban lévő klinikai fázist.

Eddigi fáradozásaiért 150 millió dollárt kap a kínai gyógyszergyártó, ami a sokszorosára nőhet, amint a hatóanyag révbe ér.

A forgalmazásból jutalékos rendszerben részesülnek a kínaiak. Amíg a forgalmazásig elér a procedúra, a YaoPharma akár 1,94 milliárd dollárt is kaphat mérföldkő-kifizetésként a Pfizertől, amely épp a napokban adta el a Covid idején megszerzett a BioNTech-részesedését. A Pfizer persze több vasat is tűzben tart, nem csak a kínaiakra alapozza a jövőjét. Mint megírtuk, a cég egy 10 milliárd dolláros ügylet keretében felvásárolja a szintén az elhízás elleni gyógyszerek fejlesztésében aktív amerikai startupot, a Metserát, legyőzve a licitháborúban a Novo Nordisket.

Újabb kínai cég került fel a radarra, nem is akárhogy

Kína részesedése a súlycsökkentők 150 milliárd dollárosra becsült éves globális forgalmából egyelőre méretéhez képest csekélynek mondható, igaz, a kínai lakosságra nem jellemző az olyan szintű elhízás, mint ami a kalóriadús gyorséttermi kajákhoz szoktatott amerikaiak tömegeire.