Sorsdöntő nap a tőkepiacokon: merre indul tovább az amerikai jegybank? - Powell soha nem volt még ilyen nehéz helyzetben

Gyengült szerdán az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac, beleértve a Wall Street határidős indexeit is; sorsdöntő nap jön, az erősen megosztott amerikai jegybank kamatdöntő ülése következik. A vállalati gyorsjelentések próbára tehetik a mesterségesintelligencia- (MI) szektor rendkívül magas értékeltségeit.

Nagyon nehéz helyzetben van Jerome Powell, a Fed elnöke – a részvénypiac feszülten figyel / Fotó: AFP

Miközben a legtöbb eszköz dermedten várakozik, a Fed „fényszóróiban” a figyelmet hirtelen a japán jen zuhanása és az ezüst árának továbbra is szédítő, új csúcsokat döntő emelkedése ragadta meg.

Hogyan tovább, Fed?

A határidős piacok biztosra veszik, hogy a Fed negyed százalékponttal, 3,50–3,75 százalékra csökkenti az irányadó kamatsávot a nap folyamán, ennek valószínűségét 89 százalékra árazzák. Ugyanakkor azt is valószínűnek tartják, hogy az amerikai jegybank kommunikációja a szigorúbb monetáris politika felé történő elmozdulást jelzi majd; mindössze 21 százalék eséllyel áraznak egy további januári kamatvágást.

Sok múlik majd azon, hogy a Fed-tagok „dot plot” előrejelzéseiben hányan számítanak egy, kettő vagy akár nulla kamatcsökkentésre jövőre. Az elemzők arra is számítanak, hogy a 12 szavazó tag közül legalább kettő ellenezheti a lazítást, ami nehéz helyzetbe hozhatja Jerome Powellt, a Fed elnökét.

Powell valószínűleg azt hangsúlyozza majd, hogy a jövőbeli kamatcsökkentések küszöbe magasabbra került, és elmagyarázza, miért elleneztek egyes résztvevők egy mostani vágást

– idézi a Reuters David Mericle, a Goldman Sachs amerikai vezető közgazdásza elemzését. „Ugyanakkor a Fed nem korlátozhatja túlzottan önmagát – különösen akkor, amikor két foglalkoztatási jelentéssel is le vagyunk maradva –, mert könnyen előfordulhat, hogy szükség lesz egy januári vágásra” – tette hozzá a közgazdász. A novemberi foglalkoztatási adatok a kormányzati leállás miatt december 16-ra tolódtak, míg az inflációs adatok két nappal később érkeznek.

A kötvénypiacok kellemes meglepetést is kaphatnak, ha a Bank of America elemzői helyesen jósolják, és a Fed bejelenti, hogy januártól rövid lejáratú kincstárjegyek vásárlásába kezd, hogy fokozza a likviditást a piacokon.