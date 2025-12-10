Felgyorsult az eBay bevételnövekedése

A részvény az idei csúcsait még 100 dollár környékén jelölte ki, ehhez képest jelenleg 83-84 dollár környékén mozog az árfolyam. Tehát közel 15 százalékos korrekcióra került sor az elmúlt hónapokban, de az kedvező a részvény grafikonját elnézve, hogy a 200 napos mozgóátlagot látványosan nem törte le az árfolyam, vagyis a mozgóátlag fontos támaszként szolgálhat még az előttünk álló időszakban.

Tarolt a gyűjthető kártyapiacon az eBay / Fotó: Shutterstock

Ahhoz, hogy a lendületet fenntartsa az eBay, az 50 napos mozgóátlagot kellene átvinnie először, ugyanakkor a részvény előtti tér lassan kezd beszűkülni, miközben 80 dollár környékén mintha stabil bázist épített volna.

Az év eleje óta egyébként szép emelkedésen van túl az eBay részvénye,

osztalékokkal együtt közel 38 százalékos hozamot tudott felmutatni,

ezzel felülteljesítőnek számított az S&P 500 indexszel szemben. De nem csak az idei évben teljesített erősen az eBay, a 2023-ban felmutatott stagnálást követően már 2024-ben is lendületet mutatott, azt az évet végül 40 százalék feletti pluszban zárta a papír.

Gyűjthető kártyapiac fűti a bevételeket

A részvénypiaci sikert annak is köszönhette idén az eBay, hogy az e-commerce cég bevételei megugrottak a második és a harmadik negyedévben: 6, illetve 8 százalékos organikus éves növekedést elérve. Ez az ütem jelentősen meghaladja a 2024-től felmutatott 1-3 százalékos növekedést, a bevételek megugrását a részvényesek is díjazták.

Ezt a gyors bővülést elsősorban a gyűjthető kártyák iránti növekvő kereslet fűtötte, ezen a piacon ugyanis az eBay piacvezetőnek számít. A cég vezérigazgatója, Jami Iannone is kiemelte a legutóbbi jelentést követő elemzői híváson, hogy a gyűjthető kártyák iránti kereslet hajtotta elsősorban a cég erős bevételnövekedését a harmadik negyedévben. Azt ugyan nem ígéri a vezérigazgató, hogy minden negyedévben ilyen erős növekedést tud elérni a társaság, de a gyűjthető kártyapiac kapcsán igen optimista hosszabb távon is.

A negyedik negyedévben egyébként várhatóan tartani tudja még a magasabb bevételnövekedési ütemet a társaság, a menedzsment ugyanis 2,83-2,89 milliárd dolláros bevétellel számol az utolsó negyedévben, ami körülbelül 11 százalékos éves növekedést tételezne fel, illetve az elemzői várakozásokat is meghaladta. Ugyanakkor profitok terén már a vártnál gyengébb előrejelzéseket tett közzé az eBay, így a részvényesi reakció végül negatív volt az október végi jelentés után. Kérdéses ugyanis, hogy az amerikai vámok milyen módon befolyásolják a cég jövedelmezőségét.