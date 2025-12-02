Deviza
Rendkívüli: Letartóztatták az EU volt külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Kaja Kallas elődjét

Federica Mogherinit, az EU volt külügyi vezetőjét is őrizetbe vették és letartóztatták a belga hatóságok egy nagyszabású csalási ügyben, amely a College of Europe diplomataképző akadémiájának finanszírozását vizsgálja. A hatóságok razziát tartottak az EU külügyi szolgálatánál, a College intézményeiben és magánlakásokban is. Letartóztatták Stefano Sanninót, az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselőjét is.
Németh Anita
2025.12.02, 13:55
Frissítve: 2025.12.02, 14:17

Frederica Mogherini volt uniós külügyi vezető volt az egyik a három letartóztatott közül, akiket a belga rendőrség kedden vett őrizetbe egy nagyszabású csalási ügyben, amely a brugge-i fiatal diplomaták akadémiájának finanszírozását vizsgálja – erősítette meg két, a nyomozást ismerő forrás az Euractivnak és partnerének, a De Standaardnak.

letartóztatták EUROPE-EU-COMMISSION-HEADQUARTERS-FLAGS-BRUSSELS Európai Bizottság dohány
Letartóztatták az EU volt külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Kaja Kallas elődjét / Fotó: Hans Lucas via AFP

A belga rendőrség razziát tartott az EU külügyi szolgálatánál, az Európai Unió Diplomáciai Akadémiáján és magánlakásokban is, az uniós források feltételezett jogellenes felhasználása miatt – közölték a nyomozáshoz közel álló személyek és szemtanúk.

Az akadémia szóvivője – ahol Mogherini 2020 óta rektor – azt mondta, nem tudja, hogy letartóztatták-e, és nem kívánt további részleteket közölni. Mogherini 2014 és 2019 között vezette az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), és 2022 óta irányítja az akadémiát.

Egy másik College of Europe-alkalmazottat, aki a vezetőképzésért felelős részlegen dolgozik, szintén őrizetbe vették – mondta a forrás.

Letartóztatták Stefano Sanninót, az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselőjét is. 

Sannino korábban Mogherini alatt az EKSZ főtitkára volt, abban az időszakban, amikor a diplomáciai akadémiát létrehozták.

 Jelenleg a bizottság Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és az Öböl-országokért felelős főigazgatója.

A bizottság megerősítette, hogy a rendőrség kedden megjelent az EKSZ épületeiben, és ez a folyamatban lévő vizsgálat része, amely a korábbi ciklusban végzett tevékenységekre irányul. További információt nem adtak, mivel a nyomozás továbbra is folyamatban van.

„Fél órája értesítettek arról, mi történik Brugge-ben” – mondta Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke, aki jelenleg az Európai Unió Diplomáciai Akadémiája brugge-i adminisztratív tanácsának elnöke.

Heads Of State Attend The EU Summit
Federica Mogherinit, az EU volt külügyi vezetőjét is őrizetbe vették és letartóztatták a belga hatóságok / Fotó: NurPhoto via AFP

Mint a Világgazdaság korábban megírta, a belga rendőrség és az Európai Ügyészség szerint „erős a gyanú”, hogy megsértették a tisztességes verseny szabályait, amikor a folyamatban lévő közbeszerzéssel kapcsolatos bizalmas információkat megosztották az egyik pályázó jelölttel.

Az EU egyik névtelenséget kérő tisztviselője a Politicónak elmondta, hogy a razziák egy olyan nyomozáshoz kapcsolódnak, amely már Kaja Kallas az EU külpolitikai ágának élére történt kinevezése előtt megkezdődött.

