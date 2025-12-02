Rendkívüli: a belga rendőrség lerohanta az Európai Unió diplomáciai szolgálatát – súlyos csalás történhetett, máris kimentik Kaja Kallast

A belga hatóságok három gyanúsítottat vettek őrizetbe, és razziát hajtottak végre az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) és az Európa Kollégium épületében egy, az EU által finanszírozott fiataldiplomata-képzéssel kapcsolatos csalásgyanú kivizsgálása keretében — közölte az Euractiv.

Kaja Kallas az Európai Ügyészség és a belga hatóságok által felderített súlyos vádakkal néz szembe / Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Az Európai Ügyészség (EPPO) kérésére, a nyomozási bíró és a belga szövetségi rendőrség jóváhagyásával végzett házkutatások az EEAS brüsszeli székhelyén, a College of Europe Bruges városában található épületeiben és magánlakásokban is folytak az EPPO közleménye szerint.

Megsértették a tisztességes verseny szabályait

A belga hatóságok az Európai Unió Diplomáciai Akadémiáját, az EU-országok fiatal diplomatait képző programot vizsgálják. Az EPPO szerint erős annak a gyanúja, hogy megsértették a tisztességes verseny szabályait, amikor a folyamatban lévő közbeszerzéssel kapcsolatos bizalmas információkat megosztották az egyik pályázó jelölttel.

Az EEAS egyik névtelenül nyilatkozó tisztviselője elmondta, hogy

a házkutatás az EEAS adminisztratív irodájában, a Rue d’Arlon 62. szám alatt történt, nem pedig a Schuman körforgalomnál található főépületben.

A dolgozókat arra kérték, hogy hagyják el az épületet, és ne zárják be irodájuk ajtaját, valamint hagyják nyitva a bútoraikat.

A belga hatóságok érzékeny pontra tapintottak az üggyel

Az EU egyik névtelenséget kérő tisztviselője a Politicónak elmondta, hogy a razziák egy olyan nyomozáshoz kapcsolódnak, amely már Kaja Kallas az EU külpolitikai ágának élére történt kinevezése előtt megkezdődött. Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy a rendőrség kedden razziát tartott az EEAS-ban „a korábbi mandátum alatt végzett tevékenységek folyamatban lévő nyomozásának” részeként.

A bizottság déli tájékoztatóján további részletekre vonatkozóan a szóvivők nem voltak hajlandók kommentálni, hogy az intézmény alkalmazottai közül valakit őrizetbe vettek-e, és nem adtak további információkat a nyomozásról.