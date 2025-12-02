Deviza
EUR/HUF380.95 0% USD/HUF327.98 -0.07% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF407.66 -0.04% PLN/HUF89.85 -0.25% RON/HUF74.84 -0.01% CZK/HUF15.76 -0.09% EUR/HUF380.95 0% USD/HUF327.98 -0.07% GBP/HUF432.9 -0.13% CHF/HUF407.66 -0.04% PLN/HUF89.85 -0.25% RON/HUF74.84 -0.01% CZK/HUF15.76 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,330.14 -0.08% MTELEKOM1,752 -0.8% MOL2,968 -0.4% OTP34,640 -0.23% RICHTER9,710 +0.98% OPUS523 -1.34% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,358.99 +0.34% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,354.06 -0.22% BUX110,330.14 -0.08% MTELEKOM1,752 -0.8% MOL2,968 -0.4% OTP34,640 -0.23% RICHTER9,710 +0.98% OPUS523 -1.34% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,358.99 +0.34% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,354.06 -0.22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kaja Kallas
csalás
Európai Bizottság

Rendkívüli: a belga rendőrség lerohanta az Európai Unió diplomáciai szolgálatát – súlyos csalás történhetett, máris kimentik Kaja Kallast

A hatóságok az Európai Unió Diplomáciai Akadémiáján razziáztak, jelenleg az EU-országok fiatal diplomatáit képző programot vizsgálják. A belga rendőrség és az Európai Ügyészség szerint „erős a gyanú”, hogy megsértették a tisztességes verseny szabályait, amikor a folyamatban lévő közbeszerzéssel kapcsolatos bizalmas információkat megosztották az egyik pályázó jelölttel.
VG
2025.12.02, 13:09
Frissítve: 2025.12.02, 13:40

A belga hatóságok három gyanúsítottat vettek őrizetbe, és razziát hajtottak végre az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) és az Európa Kollégium épületében egy, az EU által finanszírozott fiataldiplomata-képzéssel kapcsolatos csalásgyanú kivizsgálása keretében — közölte az Euractiv.

Kaja Kallas, belga Európai belga Unióorosz-ukrán háború,szankciók, szankciós csomagOroszország, Ukrajna
Kaja Kallas az Európai Ügyészség és a belga hatóságok által felderített súlyos vádakkal néz szembe / Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Az Európai Ügyészség (EPPO) kérésére, a nyomozási bíró és a belga szövetségi rendőrség jóváhagyásával végzett házkutatások az EEAS brüsszeli székhelyén, a College of Europe Bruges városában található épületeiben és magánlakásokban is folytak az EPPO közleménye szerint.

Megsértették a tisztességes verseny szabályait 

A belga hatóságok az Európai Unió Diplomáciai Akadémiáját, az EU-országok fiatal diplomatait képző programot vizsgálják. Az EPPO szerint erős annak a gyanúja, hogy megsértették a tisztességes verseny szabályait, amikor a folyamatban lévő közbeszerzéssel kapcsolatos bizalmas információkat megosztották az egyik pályázó jelölttel.

Az EEAS egyik névtelenül nyilatkozó tisztviselője elmondta, hogy 

a házkutatás az EEAS adminisztratív irodájában, a Rue d’Arlon 62. szám alatt történt, nem pedig a Schuman körforgalomnál található főépületben. 

A dolgozókat arra kérték, hogy hagyják el az épületet, és ne zárják be irodájuk ajtaját, valamint hagyják nyitva a bútoraikat.

Repedezik a barátság: az Európai Unió kemény szankciókat helyezett kilátásba Izraellel szemben

A belga hatóságok érzékeny pontra tapintottak az üggyel

Az EU egyik névtelenséget kérő tisztviselője a Politicónak elmondta, hogy a razziák egy olyan nyomozáshoz kapcsolódnak, amely már Kaja Kallas az EU külpolitikai ágának élére történt kinevezése előtt megkezdődött. Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy a rendőrség kedden razziát tartott az EEAS-ban „a korábbi mandátum alatt végzett tevékenységek folyamatban lévő nyomozásának” részeként.

A bizottság déli tájékoztatóján további részletekre vonatkozóan a szóvivők nem voltak hajlandók kommentálni, hogy az intézmény alkalmazottai közül valakit őrizetbe vettek-e, és nem adtak további információkat a nyomozásról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu